Explota polvorín en Santiago de Anaya

Un polvorín explotó esta noche en la comunidad de La Blanca en Santiago de Anaya, donde se ubican varios talleres dedicados a la elaboración de fuegos pirotécnicos.De acuerdo a los primeros reportes de la policía municipal, el polvorín que explotó, se ubicaba en una casa que fungía como taller y que se encuentra alejado de las viviendas.Al momento de la explosión, no se encontraba ninguna persona en el lugar, por lo que a esta hora no se reportan lesionados o fallecidos, aunque personal de Protección Civil de Ixmiquilpan, asimismo de la Cruz Roja de este municipio y de Actopan, se han sumado a las labores de auxilio, para descartar probables lesionados.El olor a pólvora es perceptible a varios kilómetros de distancia. Incluso el estruendo pudo ser escuchado hasta municipios como Tasquillo, Alfajayucan y El Cardonal.Viridiana Hernández,de Seguridad Pública de Santiago de Anaya, confirmó el suceso.Precisó que el poblado de La Blanca, se ubica a unos 15 minutos en vehículo, desde la cabecera municipal. Colinda con el ejido Mezquital.El, Gil Tapia, se encuentra en el lugar de los hechos, con policías, apoyando a los rescatistas, refirió.Vecinos de algunos poblados cercanos, entre ellos Patria Nueva y Julián Villagrán afirman que existe mucho olor a pólvora, no obstante que se ubican a varios kilómetros del lugar de la explosión.