Video. Captan impresionante tornado de fuego durante incendio industrial en Reino Unido

Los bomberos del condado británico de Derbyshire captaron en video un raro tornado de fuego de más de 15 metros de altura mientras combatían un incendio industrial cerca de la ciudad de Swadlincote, en Reino Unido, informó el diario The Independent.



El clip muestra la deslumbrante columna de fuego que se eleva en el cielo mientras nubes de humo negro llenan la fábrica de envases de plástico, donde el fuego estalló aproximadamente a las 01:20 de la mañana del pasado martes. El torbellino de fuego parece vibrar y doblarse cuando es azotado por el viento.



El Servicio de Bomberos y Rescate de Leicestershire, que ayudó a los servicios de Derbyshire y Staffordshire a lidiar con el incendio, compartió el video en Facebook. "Mientras estábamos luchando contra un incendio en Occupation Lane pudimos ver un torbellino de fuego”, señalaron.



Explicaron además que este fenómeno se crea “cuando una corriente de aire frío ingresa por sobre la parte superior de una corriente de aire caliente y provoca un remolino similar al de la formación de un tornado".







El incendio, que causó daños extensos en la planta de Ravensbourn Plastics Ltd, se extendió a un sitio de construcción pequeña y varias estructuras en la propiedad, dijo el Servicio de Bomberos y Rescate de Derbyshire. No se reportaron heridos, pero la enorme columna de humo era visible hasta el centro de la ciudad de Nottingham, a 40 kilómetros de distancia.



La tarde de ese mismo martes los, bomberos pudieron comenzar a amortiguar el fuego.

