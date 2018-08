Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Era una especie de campamento, apenas un chamizo rodeado de neumáticos en medio del páramo cerca de un pueblo minúsculo llamado Amalia, al norte de Nuevo México.El sheriff del condado lo definió así: “Las condiciones de pobreza más tristes que he visto en mi vida”. El suceso dio un giro aún más desconcertante este miércoles, cuando presentaron los cargos judiciales. La policía asegura que el líder del campamento estaba entrenando a los niños con armas para disparar en colegios.La historia comienza el pasado diciembre. Una mujer de Atlanta denunció a la policía que su marido, Siraj Ibn Wahhaj, de 39 años, se había llevado a su hijo de tres años, Abdul-Ghani, y no lo había vuelto a ver.Con ayuda del FBI, la investigación eventualmente llegó hasta Nuevo México, donde la policía del condado de Taos, cerca de la frontera con Colorado, halló el campamento el pasado viernes. Allí estaba Wahhaj,También habían construido una especie de campo de tiro rudimentario. Fueron detenidos sin oponer resistencia.En un primer momento no había rastro del niño de tres años desaparecido. El martes, la oficina del sheriff anunció que había encontrado en los alrededores los restos de un niño. La identificación no es oficial hasta que se complete el análisis forense, pero las autoridades aseguran que el cadáver tiene una edad compatible con la del pequeño Abdul-Ghani.Los niños hallados en el campamento tienen entre 1 y 15 años.y un paquete de arroz.