Una persona irrumpió en una casa de Carolina del Norte y robó una perrita que pertenecía a una niña de 5 años que padece una enfermedad terminal, dijo la madre de la menor.

Shala Browning comentó al diario Burlington Times-News que ella y su familia, incluida su hija Zakaia Gray, salieron el sábado a celebrar su cumpleaños. Relató que cuando volvieron por la noche a casa se dieron cuenta que no estaba la perrita de raza American Bully de 11 semanas.

Browning dijo que la perrita, de nombre Annabella May, era la compañera de Zakaia, quien padece un cáncer de cerebro terminal y le dieron hasta seis meses de vida. Agregó que la perrita generalmente acompañaba a la familia a dondequiera que fueran, pero que la dejaron sola por algunas horas el sábado para que practicara su entrenamiento.

La policía de la ciudad de Burlington respondió al reporte y encontró que solo se habían robado a Annabella May.

