Los enemigos de Pinocho

Apenas se podía escuchar al reportero. Jim Acosta alzaba la voz, pero los gritos enojados de decenas de seguidores del presidente Donald Trump durante un reciente evento político en Tampa,acababa de dar un incendiario discurso a votantes del partido Republicano y se quedaron con ganas de sangre. Luego de que Trump se fue, se voltearon y empezaron a insultar a los reporteros que cubren la Casa Blanca. Esto no es nuevo.En varias ocasiones Trump ha calificado públicamente a los periodistas como los “enemigos de la gente” (o “enemy of the people”, en inglés). A veces ataca específicamente a algún medio —El problema que tiene Donald Trump con la prensa es muy sencillo: no le gusta que le digan la verdad. Y como no le gusta el mensaje, se ha lanzado contra el mensajero.a pagar por su muro en la frontera. Para Trump eso es fake news.Esta cosmovisión —o trompovisión— tiene un grave problema: genera muchas mentiras. Trump ha mentido 4,229 veces en los primeros 558 días de su presidencia, según The Washington Post.Trump olímpicamente se salta a la prensa tuiteándole a sus 53 millones de seguidores y ha dejado de dar entrevistas a periodistas que lo cuestionan. Esta dinámica no va a cambiar. Se los dije. Pero no me quisieron hacer caso.Fui uno de los primeros periodistas a los que Trump atacó. En el verano del 2015 —tras lanzar su candidatura y decir falsamente que los inmigrantes mexicanos eran criminales y violadores—Cambié el número, pero no la intención de hacerle muchas preguntas a Trump. Lo perseguí hasta una conferencia de prensa en Dubuque, Iowa, y cuando me levanté para hacerle una pregunta, llamó a su guardaespaldas y me sacó por la fuerza. (Solo Fidel Castro me había hecho antes algo parecido). Pero en esa conferencia de prensa ocurrió algo muy sintomático. Solo dos periodistas —Tom Llamas de ABC News y Kasie Hunt de MSNBC— se quejaron públicamente ante Trump del maltrato que recibí.Siempre he dicho que si los reporteros tenemos que escoger entre ser amigos o enemigos de los poderosos, es preferible ser adversarios. Ese es nuestro lugar: del otro lado del poder. El periodismo —el verdadero periodismo— es contrapoder. Aunque los gritos a tu alrededor no permitan que se escuche con claridad lo que estás diciendo.