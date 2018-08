Acribillan a hombre en Purísima del Rincón

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con más de nueve impactos por proyectil de arma de fuego ejecutan aen una calle privada de Purísima del Rincón.Cerca de las instalaciones de una guardería particular fue que ocurrió la agresión en contra del joven que se presume estaba afuera de su domicilio.Ayer por la mañana alrededor de las 9:30, frente a un domicilio sobre la callede este municipio, quedó tendido el cuerpo sin vida de Manuel alias “El Chato”, de 24 años.De acuerdo a vecinos de la zona, el hombre estaba afuera de su domicilio cuando fue atacado a balazos por los ocupantes de una motocicleta.De los cuales no se proporcionaron características especificas, ya que tras la agresión huyeron de la escena del crimen, sin que pudieran ser identificados.Se presume que al menos 9 impactos por proyectil de arma de fuego alcanzaron a penetrar en el cuerpo de su víctima dejándola sin vida.Al termino de los disparos, algunos vecinos salieron para ver de que se trataba e identificaron a ras de piso al hoy occiso, por lo que reportaron de inmediato al 911.Desde cabina central se canalizó al personal de seguridad pública así como de los distintos cuerpos de emergencia para corroborar la situación.Al arribo del personal de Protección Civil y paramédicos dese determinó que no tenía signos vitales.El lugar fue acordonado por los oficiales para evitar que personas ingresaran al lugar de los hechos y pudieran dañar la evidencia.Se desconoce la cantidad de casquillos percutidos que fueron encontrados en el lugar, así como el tipo de calibre del arma que fue utilizada.Un par de horas después, arribaron agentes del Ministerio Público así como peritos que se encargaron de recabar información en la zona, mientras se esperaba la llegada de la unidad del Servicio Médico Forense (Semefo) para el levantamiento del cuerpo.