Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego de varios reportes, WhatsApp ha iniciado la expulsión de varios usuarios de iPhone quien no estén usando la versión oficial de la marca.El portal WABetaInfo ha comenzado a verificar versiones modificadas y así mismo, de avisar el número de cuentas sin la aplicación oficial. Inmediatamente, la aplicación de mensajería electrónica ha recomendado a los usuarios que de no tener la aplicación oficial, consideren obtener descargada la aplicación oficial porque el baneo se está produciendo por el número telefónico.Explicaron que resolver esta clase de baneos es más complicado que aquellos cuyas cuentas están relacionadas por medio de algún correo electrónico o un nombre de cuenta.Esta clase de expulsiones solo se había producido en Android, ya que llegó un punto en el cual Google Play era un refugio de apps no-oficiales que agregaban cualquier tipo de funciones.En el caso de WhatsApp, la aplicación no-oficial de ésta última es WhatsApp Plus.La principal preocupación de WhatsApp es que el usuario que no cuente con la aplicación oficial, corra el riesgo de experimentar problemas de seguridad.La versión oficial protege de extremo a extremo a cualquier miembro de que otros usuarios accedan a sus contenidos de chat. Aunado a esto, a WhatsApp le inquieta que este tipo de aplicaciones no-oficiales contengan malware.