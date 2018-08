Los 'Froot Loops' saben igual, dice estudio

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Esos sabores del cereal Froot Loops en realidad no existen, según dice un artículo que existe desde 1999 y que ha sido recientemente difundido en redes sociales.Los 'sabores' de limón, lima, naranja, cereza y fresa que chicos y grandes creen distinguir en realidad son el mismo y lo único que cambia es el color, de acuerdo a los textos del portal The Straight Dope y de Wikipedia.El sabor de fruta o 'Froot', en realidad se trata de una variedad de sabores frutales, pero sin un sabor individual.En realidad, cada pieza por individual de cereal tiene un sabor vagamente dulce y una consistencia acartonada, dijeron los expertos.Estos no son los únicos cereales cuyos sabores 'a fruta' son iguales. Otras marcas como Trix y Fruity Pebbles tienen los mismos resultados, según el portal Food Beast.