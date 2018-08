"Somos afortunados de que no quedara paralizada o muerta", dijo su madre, Genelle Holgerson, al diario Longview Daily News, quien además agregó que su hija se recuperará completamente.

Muchas cosas divertidas se pueden hacer durante las vacaciones, pero caer de un puente a más de 18 metros de altura no puede ser una de ellas.Jordan Holgerson y sus amigos estaban en el parque de Moulton Falls en Washington, el cual es un sitio popular para vacacionar debido a ue tiene muchas atracciones, pero el puente de 18 metros sobre un río es el sitio favorito de muchos adolescentes que constantemente lo usan como trampolín para caer al agua.Un video muestra a la chica en el borde del puente, considerando salgar hasta que al último dijo no hacerlo, pero otra chica tomó la decisión por ella y la empujó sin medir las consecuencias.El resultado de haber empujado a la chica quedó en cinco costillas rotas, lesiones en su tráquea, esófago y pulmones perforados.jordan dijo a KATU News que ella nunca había saltado desde el puente,Comentó que es probable que se haya desmayado durante la caída, pero al momento de tocar el aguaAunque ya salió del hospital, Holgerson señaló que sigue muy adolorida y que no podrá hacer nada activo en seis semanas, agregó que no le gusta que el video se haya vuelto viral porque aún le da miedo.En lo que se refiere a la muchacha que la empujó, la oficina del alguacil del condado de Clark se encuentra investigando el incidente, pero una de las hermanas de Jordan dijo a la estación de televisión KOIN que debería haber consecuencias por lo ocurrido.