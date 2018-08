'Canelo' es el rival más sucio y desagradable: Golovkin

Gennady Golovkin volvió a encender la contienda que tendrá con Saúl Álvarez en el próximo mes de septiembre, luego de unas declaraciones en las que señala el tema de dopaje del mexicano.



Es el rival más desagradable y el más sucio que he tenido, sucio porque ha tomado sustancias que están prohibidas y trata de culpar a otras personas", apuntó Golovkin, de acuerdo al reporte de Los Angeles Times.

