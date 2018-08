Jugadores de la NFL le responden a Donald Trump

Apenas es la Semana 1 de la Pretemporada de la NFL y la polémica ya se desató por la protesta que hacen los jugadores durante el himno estadounidense.



Una situación que molestó mucho a Donald Trump y que ha generado una serie de declaraciones a través de las redes sociales. El presidente de Estados Unidos arremetió en contra de los principales protagonistas del futbol.



Un mensaje que no pasó desapercibido por los jugadores. Por ejemplo, Cameron Jordan, elemento de los New Orleans Saints, quien lanzó varios tuits para responderle.



“Tiene más de 70 años y está actuando, en lo que alguna vez fue la posición política más respetada, como un niño preadolescente demasiado inseguro", fue uno de los señalamientos más duros en contra de Trump.

Only way to say it. What a Goober. He is who I thought he was. Guy is 70+ yr old acting out in what was once the highest respected political position, as a overly insecure prepubescent child...