Premier League inicia con triunfo del Manchester United

El Manchester United debutó hoy con un ajustado triunfo por 2-1 sobre el Leicester en el primer partido de la temporada de la Liga inglesa de fútbol.



El francés Paul Pogba, a los dos minutos y de penal, abrió el marcador para el conjunto dirigido por el portugués Jose Mourinho y Luke Shaw aumentó a los 83. En tiempo de descuento, Jamie Vardy descontó para Leicester."



El triunfo de los "red devils" resultó muy difícil, pese a que Pogba adelantó a su equipo en el inicio después de una mano de Daniel Amartey.



El campeón del mundo con Francia ejecutó el remate luego de una peculiar carrera y anotó el primer gol. Leicester tuvo oportunidades de empatar, pero las manos del español David de Gea, de muy buena labor, se lo impidieron. Ya sobre el nal, Shaw aumentó para los locales, que igualmente sufrieron en el tiempo de descuento con Vardy que achicó la diferencia.



La primera fecha de la Liga inglesa seguirá mañana con seis partidos, entre los que se destaca el choque entre Newcastle y Tottenham.

