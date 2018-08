Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El conductor fue obligado a ofrecer disculpas después de amenazar a una de las encargadas de la producción durante una transmisión en vivo.La emisión del jueves del programa de revista "" emitió una cápsula en la que tocaron el tema de cómo Luis Miguel encaró la muerte de Hugo López, amigo y mánager.Asimismocomentó algunos detalles del funeral del argentino, cuando Bisgno expresó que no entendía por qué Luis Miguel había sufrido tanto si en la serie de ficción se mostraba una fuerte rivalidad.Entonces, sus compañeros señalaron que se refería a su representante y no a Luisito Rey, su padre. Bisogno corrigió su error y culpó a Ama, la directora de cámaras, a quien amenazó de cachetearla por 'incompetente'.Luego del comentario,quedó indignada, se paró de su asiento y le exigió a Bisogno que se disculpara con Alma; a la vez aseguró que no tolerará esa conducta en el programa aunque sea una broma.Ante esta reacción, Daniel Bisogno intentó minimizar su comportamiento al decir que Pati lo entendería tras una explicación, pero no se quedó tranquila con esa respuesta, por lo que la jefa de "Ventaneando" se paró frente al conductor y le reiteró la instrucción. Finalmente, se disculpó con Alma.