Mientras Deadpool 2 estaba en el cine, llegamos a leer en algunos sitios sobre la escena eliminada de la película que era tan irreverente que, al final, no llegó a la pantalla. La escena de la que hablamos es aquella en la que nuestro antihéroe asesina a Hitler en su versión bebé.Y claro, aunque sea Hitler en su versión más indefensa, no es aceptable que se mate a ningún bebé, a pesar de que seas Deadpool. Sin embargo, para las pantallas suponía que era una escena muy fuerte, para la versión Blu-ray y de streaming no lo es tanto -o a esa conclusión llegó la compañía- ahora que han confirmado que estas versiones tendrán 15 minutos extra de material exclusivo nunca antes visto.La película saldrá a la venta el 21 de agosto, pero en YouTube ya se encuentra la escena en la que también viaja al pasado para deshacerse de Ryan Reynolds antes de que éste decida protagonizar Green Lantern.Aquí te dejamos la escena: