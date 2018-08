"Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente que me hizo perder parte de mi dedo índice derecho".



"Sólo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo infinito. Os quiero."

EL ESCÁNDALO SIGUE:

"Ánimo, estás aquí, estás bien. Mucha fuerza"



"Mucho ánimo. Un abrazo de luz. Y mucha fuerza guerrera. Sé lo que estás pasando. Sufrí un accidente y una operación en mi dedo y por una infección casi lo pierdo. Tenemos que dar gracias por estar vivas. Te mando un abrazo enorme" , comenta otra internauta.

La cantante Shaila Dúrcal ha perdido una parte de su dedo índice derecho en un accidente. Así lo ha desvelado la artista con un breve texto en su cuenta de Instagram:La hija de Rocío Dúrcal, según ha relatado, no está pasando por la mejor etapa de su vida.La cantante, residente en México desde hace años, no ha especificado de qué tipo de accidente se trata.En solo dos horas, el mensaje que ha compartido tuvo casi 4 mil 'Me gusta'. Además cuenta con numerosos comentarios con mensajes de apoyo., le dice una usuaria.