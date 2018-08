Pasos para generar engagement con tu marca

Contenidos visuales como fotos y videos.

Contenido de moda o que en ese momento es viral.

Juegos y concursos.

Frases memorables.

Contenidos relacionados con fechas festivas.

Con la llegada de la mercadotecnia digital vinieron una serie de términos nuevos que soportan una estrategia de este tipo y que seguramente habrás oído más de una vez, el engagement, pero ¿conoces de que se trata?La clave de un buen engagement es conectar con el público de manera emotiva con ello se podrá vincularlo de manera afectiva. Sin embargo no es algo que ocurra de la noche a la mañana, y dependerá en mucho de qué tanto conozcas a tus clientes para establecer esa conexión.PeroLa pequeña y mediana empresa tienen a su alcance las Redes Sociales como Facebook para empezar a crear estas relaciones duraderas y sólidas con su comunidad. Los principales beneficios que ésta le ofrece son los costos bajos y el alcance que pueden lograr a través de ella.A continuación, te describimos dos pasos que son básicos para generar un buen engagement con tu marca.El primer paso es humanizar la marca, lo cual quiere decir que debes crear una cercanía con tus clientes potenciales y con aquellos que ya lo son. ¿Cuáles son esos atributos que identifican a tu marca?, ¿A través de que sentimientos buscar relacionarte con tus clientes?, por ejemplo una marca para jóvenes buscará transmitir frescura, alegría, espontaneidad, libertad, mientras que una marca para bebés tendrá atributos como ternura.Te recomendamos ser claro y preciso con aquellos aspectos que identifican tu marca y buscar humanizarla a través de las emociones que la identifiquen.Tienes que crear interacción con la gente, darle lo que quieren, generar contenidos atractivos y emotivos para que quieran relacionarse con tu marca. Es necesario que a través del tiempo generes una conversación continua de los usuarios. Recuerda que el engagement no se trata de obtener me gustas sino de generar interacciones.Para generarlo, haz preguntas, responde los cuestionamientos, pide opiniones sobre productos y servicios, encuéstalos y deja que ellos decidan, reconoce a tus fans y busca la personalización del mensaje.La recomendación en este punto es ser auténtico y que todo luzca y sea real. A la gente no le gusta lo ficticio, escucha a tus usuarios, de esta forma estarás creando el mejor engagement.Estas son algunas ideas sobre los contenidos que puedes publicar para un mejor engagement.Por último un buen engagement debe ser capaz de generar una expectativa positiva, inspirarlos para que busquen compartir y quedarse contigo en una relación a largo plazo.