“Tiene que ser alguien (Presidente del PAN) que atienda los intereses del partido, de quienes militamos y de la sociedad que cree en nosotros, alguien con toda la autonomía y fortaleza para tomar decisiones.



“Tampoco se trata de pisar y de hacer a un lado de manera categórica a (Ricardo) Anaya, a Damián (Zepeda), hay que asumir todos la responsabilidad, quién más, quién menos, pero al final del día el compromiso es cómo presentar a la sociedad mexicana un partido que sea una verdadera oposición y atienda al mensaje ciudadano que nos enviaron en las urnas a todo el sistema político mexicano”, comentó en entrevista luego de asistir a inaugurar las Oficinas Corporativas de Caja Popular Mexicana.



“Acción Nacional siempre ha estado abierto al debate, y el debate es sano, pero un debate respetuoso no uno que aniquile. Es una elección que ya pasó, una coyuntura especial que vivimos todos los mexicanos, un mensaje muy claro de los ciudadanos al sistema de partidos políticos en lo general, lo que se tiene que replantear es el fondo más allá de los personajes que estuvieron”, apuntó.



“No se trata de ir a repartir culpas ni sacar la espada, sería el peor error, hay que ver qué tipo de partido necesitamos, qué agenda requerimos para los próximos años. Se requiere a todos los gobernadores unidos, las fracciones de diputados y de senadores, tener una sola agenda, con posicionamientos muy claros que no sólo atiendan a los intereses del partido sino más de la sociedad, nos mandaron un mensaje muy claro y si no lo leemos estamos cerrando nuestra posición como partido”, señaló.



“Yo voy a apoyar a que salga un partido unido, y se lo he dicho a Marko Cortés, a Damián, a los gobernadores, ex gobernadores, a todos, vamos a apoyar primero un proyecto, luego le ponemos nombre, una agenda de partido importante, incluyente, que atienda los reclamos de la sociedad. Y una estrategia que defina al partido, y ahí están los espacios para que todos puedan estar”, insistió.



“Y lo único que coincidimos todos es que sea un espacio el Consejo donde prevalezca el entender que gran parte de los mexicanos esperan una buena respuesta del panismo, de un liderazgo fuerte, que genere una oposición firme pero también constructiva, que tenga calidad moral y sea respetado en sus posiciones partidistas, y anhelamos mucho un liderazgo que represente abierto a la sociedad”.

