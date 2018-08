Piden rediseñar colonia donde vive 'La Tota' Carbajal porque ciertas personas le 'echan el ojo'

“Yo pensaría que debe haber un rediseño de colonia (Jardines del Moral) porque es una colonia que bajo su tradición vivió tranquila, segura, sin problemas, por ser una colonia de un buen nivel, pero de alguna manera las gentes (sic) que se dedican a ciertas actividades le echan el ojo”, indicó Luis Alberto.



“Ahí es donde la autoridades deben de ver qué factores deben incidir para que las cosas no funcionen allí, en el caso de (las colonias) La Martinica, León Moderno y Andrade es lo mismo”, comentó el Presidente del OCL.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

declaró que en la coloniaAl señalar queestán al pendiente de los sistemas de alarma y protecciones de las casas.Alberto Ramos también señaló que es respetable el no querer denunciar por parte de Antonio Carbajal, para que de esta manera no pierda su tranquilidad, sabiendo que de todos modos las autoridades no van a dar con algún resultado.Sin embargo, el titular del OCL no está alentando a no denunciar los delitos, lo importante es que la policía local sea capaz de recibir la información, la pueda tener reservada y esa información pueda servir para tener una política pública adecuada local.“Y no dejárselo al Ministerio Público, porque el Ministerio Público lo único que va a hacer es agarrar una carpeta más y guardarla”, finalizó Luis Ramos.