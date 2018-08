Se queda sin beca joven indígena con doctorado en el MIT

San Juan Bautista Tuxtepec.— Ricardo Pedro Pablo, el joven de raíces indígenas chinantecas de Oaxaca que logró este año un doctorado de Fisicoquímica por parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), pide apoyo económico para continuar con el posdoctorado debido a que por un trámite se quedó sin beca.



El profesionista oriundo de Tuxtepec y premio Nacional de la Juventud 2017 pidió ayuda a través de una página de internet, luego de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no aprobó su documentación por la falta de la firma electrónica.



La nueva meta de Ricardo Pedro es estudiar un posdoctorado con el profesor Mingda Li en el departamento de Ciencias Nucleares e Ingeniería en el MIT, pero sólo será posible si alcanza a reunir 840 mil pesos antes del 11 de septiembre.



Ricardo Pablo, proveniente de una familia humilde de Oaxaca, cursó el doctorado en el MIT por medio de una beca de excelencia académica que obtuvo en la UNAM y egresó en mayo pasado.



El joven creó la página ricardopablopedro.wordpress.com/fundme/ para difundir su situación, ahí explica que solicitó una beca de estadía al Conacyt para continuar con sus investigaciones, pero no fue posible obtenerla debido a que no realizó su rma electrónica en el trámite, por lo que la dependencia en México invalidó su procedimiento.



El joven conocido como el “Indio huarachudo” es actualmente asistente de investigación en el MIT, trabaja en materiales bidimensionales y física de polímeros y su sueño es continuar con sus investigaciones con la asesoría del profesor Mingda Li.



A través de su página, Ricardo describió que los investigadores que no cuentan con fondos económicos sucientes tienen pocas posibilidades de ser aceptados en las instituciones, pues los trabajos son por cuenta propia.



EL UNIVERSAL buscó al Conacyt en la entidad, pero no hubo respuesta; se pidió hablar con un área similar estatal, el titular del Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, Paulo Tapia Palacios, para conocer las alternativas de postulación, pero el funcionario dijo estar indispuesto.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx