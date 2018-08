Una mujer que amamantaba en público se tapó la cabeza cuando le pidieron que se cubriera

Una mujer que amamantaba a su bebé tapó su cabeza con un paño y no su pecho cuando un hombre le pidió que se cubriera. La fotografía de Melanie Dudley con la cabeza cubierta fue publicada por una amiga de la familia en Facebook la semana pasada y se ha compartido más de 218.000 veces desde entonces.

La imagen fue compartida originalmente por Kitty Yannone, suegra de la mujer y posteriormente retomada por su amiga. En la publicación se explica que Dudley se encontraba de vacaciones cuando un hombre le pidió que se cubriera, a pesar de que hacía calor (unos 32 grados centígrados aproximadamente).

Dudley, de 34 años, explicó a Yahoo Lifestyle que se encontraba de vacaciones en Cabo San Lucas (Baja California, México), cuando un hombre le pidió que se cubriera mientras alimentaba a su hijo de cuatro meses. "Normalmente soy discreta, pero estábamos sentados en la parte trasera del restaurante", dijo la estadounidense.

En México no se sanciona a las mujeres que den pecho a sus hijos en lugares públicos. Varias leyes que fomentan la lactancia materna establecen sanciones administrativas para quien condicione, insulte o intimide a quien amamante en público.

En la Ciudad de México, desde 2017 la Ley de Cultura Cívica protege a las madres para que puedan alimentar a sus hijos en lugares públicos. El Estado de Nuevo León cuenta con la Ley para la Protección, apoyo y promoción de la lactancia materna desde el 20 de enero de 2016 y en el Estado de México existe una legislación similar desde 2014.

Pese a estos esfuerzos, existe aún un fuerte rechazo a la lactancia materna. Según una encuesta elaborada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México en 2017, 95% de los encuestados dice que no se sentiría incómodo si viera amamantado a una mujer en un lugar público. Sin embargo, 46% de los hombres afirman que si una mujer de su familia estuviera amamantando en público preferiría que se cubriera y 87% de las mujeres dicen que si tuvieran que amamantar en público preferirían cubrir su pecho.

Además de Dudley, muchas mujeres han respondido al repudio cuando alimentan a sus hijos en público. En 2017 Nicolle Blackman también cubrió su cabeza cuando una mujer le pidió que se tapara, ya que estaba con su esposo. Pero no solo han sido peticiones de cubrirse, sino también insultos. “Eres repugnante”, le dijo un hombre a Jessie Maher, mientras alimentaba a su hijo en un restaurante. En el video se puede observar cómo algunos comensales acudieron a apoyarla.

Breastfeeding Mom Takes A Literal Approach To Being Asked To Cover Up https://t.co/EMiHppguVx pic.twitter.com/Q3ANG3y3nK