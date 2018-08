Adolescente pidió a Dios ayuda para pagar colegio en nota atada a globos y ministro encontró y respondió a su petición

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mykehia Curry va a ser la primer miembro de su familia en asistir a la universidad, pero necesitaba ayuda para llegar ahí.La chica de Macon, Georgia pidió un préstamo para pagar sus clases y hospedarse en la Universidad del estado de Albania, pero no tenía dinero para algunas de las cosas que necesitaba para solventar su primera vez viviendo fuera de casa.La mamá de Curry está discapacitada, por lo que el dinero ha sido un tema difícil.El sábado, a solo días de que ella se fuera a la escuela, pidió a Dios por ayuda."Escribí una nota que decía 'Dios, por favor ayúdame a conseguir el resto de mis cosas para el colegio'", Curry dijo a CNN. "Entonces dije 'Amen, te amo, Dios'" y escribí mi nombre y número.Ella ató la nota a tres globos de helio de la celebración de cumpleaños de su mamá y los dejó ir."Cuando estaba escribiendo la nota solo intentaba alcanzar a Dios, no sabía dónde terminaría", dijo. "Pensé que alguien la recogería y me diría que lo tenían o solo la tirarían a la basura".Los globos volaron 15 millas al noroeste y llevaron la nota a Gray, Georgia.Ahí es donde Jerome Jones, un ministro bautista la encontró. También trabaja para Georgio Power y encontró los globos un lunes mientras salía del trabajo."Vi algo brillante y flotando, caminé hacia allí, lo agarré, eran globos con una notita atada a ellos", dijo Jones a CNN. "Flotaron toda la noche y cayeron justo en mis manos, prácticamente".Él llamó a Curry y le ofreció comprarle lo que necesitaba."El dijo que le encantaría ayudarme", Curry dijo. "Estaba tan impresionada y sorprendida".Jones y otro miembro de su iglesia le compraron un edredón y refrigerador el martes y ahora está ella en camino al estado de Albania para moverse a su lugar.Ella dijo que planea mantenerse en contacto con Jones y dejarle saber cómo le va en la escuela.Curry estudiará enfermería y espera conseguir un trabajo en el campus en un par de meses después de que haya empezado sus clases."Estoy muy emocionada por conocer gente nueva y empezar este viaje y nuevo capítulo en mi vida". Dijo. "Este es un gran paso para mí".