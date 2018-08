Seis vehículos quedaron atrapados en un socavón que se abrió en el estacionamiento de un centro comercial en Pensilvania.

Según la estación WGAL-TV, el socavón se tragó los vehículos el viernes alrededor de las 4:30 de la tarde en Tanger Outlets, al este de la ciudad de Lancaster.

Una mujer dijo a la televisora que se encontraba dentro de uno de los vehículos cuando el suelo se hundió, y describió lo sucedido como un sismo. Transeúntes la ayudaron a salir a salvo.

De acuerdo con WGAL, nadie resultó herido, pero los vehículos no podrán ser retirados del socavón mientras el área no se estabilice.

Una mujer que respondió al teléfono en las oficinas del centro comercial dijo que “las fotografías no mienten” sobre lo sucedido y colgó.

Lancaster se ubica a 113 kilómetros (70 millas) al oeste de Filadelfia.

