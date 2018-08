Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Nada ni nadie convenció a nuestra leyenda, ‘La Tota’ Carbajal, de denunciar el asalto a su hogar.Carbajal decidió no acusar a nadie. Autoridades suponen que el ídolo mundial del futbol posiblemente reconoció a los asaltantes.‘La Tota’ habló con los pillos. Con serenidad los invitó a rectificar y les habló de su labor en ‘La Búsqueda’, en donde trabaja con adictos a drogas y alcohol.Solo hombres con la calidad humana de don Antonio Carbajal pueden hablarle de esa manera a quien le apunta con un arma. Afortunadamente nuestro Cinco Copas se encuentra bien, a sus 89 años de edad y rodeado del amor de su familia y de cientos de amigos y admiradores.Del asalto poco o nada se sabe pero aún así, el Secretario de Seguridad, Luis Enrique Saldaña, no desiste en dar con los delincuentes.No se sabe con precisión si huyeron en auto, motocicleta o bicicleta; si eran tres, cuatro o más pillos; sin embargo, Luis Enrique intenta reconstruir el asalto… aunque no exista denuncia.Las cámaras más cercanas al domicilio de don Antonio están ubicadas en Insurgentes y López Sanabria y en la esquina de Francia e Insurgentes. Eso sí, hay varios comercios que podrían colaborar –bajo reserva- con la investigación.En tanto, celebramos que don Antonio y su familia, están bien. Qué lamentable el episodio de violencia que vivieron.AMLO intenta despejar los “cucos” de la mente de los industriales y empresarios.Poncho Romo Garza, “cuasi hermano” de AMLO y próximo coordinador de la Oficina de la Presidencia, recorre todo México, estrechando manos y tratando de quitar miedos.Durante su visita a Concamin Nacional, Poncho Romo compartió con el líder nacional, Francisco Cervantes Díaz, los retos del nuevo gobierno. Uno de ellos, impulsar los productos generados por las PyMes locales para incentivar el comercio de México y al mismo tiempo reducir las importaciones.También habló de contar con un marco jurídico fiscal amigable para empresas de tecnología que no afecte a la recaudación fiscal, sin embargo, en ninguna de las dos propuestas explicó el cómo sucederá, simplemente se dedicó a hablar del qué harán.Antes de entrar a escena, Fragoso se detuvo a platicar con dos conocidos empresarios del terruño, el actual presidente de Concamin Bajío, Ricardo Alaniz, y el secretario de Concamin y fabricante de calzado, Pepe Abugaber.Los tres empresarios se tomaron la foto del recuerdo. Esta vez no hubo regalo de calzado Comando… pá la otra.La visita del Jefe de la Oficina de López Obrador se realizó durante la reunión de los directivos nacionales de Concamin, quienes preparan la “RAI” o Reunión Anual de Industriales, considerado el evento empresarial más importante en México.En la foto con Poncho Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de AMLO, aparecen Pepe Abugaber y Ricardo Alaniz, pero hay otros cuatro guanajuatenses colocados en la cúspide de Concamin: Luis Gerardo González, Alejandro Gómez Tamez, Ernesto Vega Guillot y Enrique González. Los cinco paisanos con trayectoria de servicio en diferentes campos de la economía.