Corredor Industrial

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. A tres meses de cumplirse un par de años que Ferromex decidiera dejar de operar entre Manzanillo y Silao, como parte de una reingeniería, que más tarde se alargaría por el problema de inseguridad. El servicio ferroviario ha regresado.El viaje ahora no hace escala en Guadalajara, reduciendo de tres a un día el tiempo de traslado entre una ciudad y otra, aunado a que ahora la ruta tiene una mayor velocidad, por aquello también de evitar los robos a la carga.Y hablando de logística le compartimos que los directivos de Guanajuato Puerto Interior y del Recinto Fiscalizado Gto Logistic Center planean que la aduana de Guanajuato sea exclusivamente para el calzado y, con ello la intención es desaduanizar aquí en lugar de en Manzanillo lo que permitiría a los zapateros reducir sus costos y tiempo, además de que tendrían mayor control.La idea aún no es compartida al líder de los zapateros, Luis Gerardo González, pero se espera acordar con él un espacio para poner la propuesta en la mesa.De llamar la atención de los industriales del calzado antes de que concluya el año el proyecto estaría poniéndose en marcha.Cada visita al supermercado nos encontramos con una mayor oferta de productos orgánicos, la mayoría de ellos de importación.En Guanajuato son pocos los empresarios que cuentan con productos libres de químicos en su producción, siendo el reto aumentar el nivel de agricultores que apuesten por este tipo de alimentos que les permita llegar a mercados premium en la exportación.En el estado existe el programa Guanajuato Zona Premium Agrícola de México que justamente busca fomentar y reconocer la producción de alimentos orgánicos, inocuos y que tengan buena calidad.De acuerdo a datos de SDAyR, que dirige Paulo Bañuelos, en lo que va de la administración han atendido a 24 mil 424 hectáreas con servicios de inocuidad alimentaria y Zona Premium en 398 Unidades de Producción que implican la exportación de su producción.Ayer y hoy por ejemplo en Guanajuato, capital se realiza el Foro Nacional de Agricultura Orgánica, en su segunda edición, en donde se reúnen productores de tomate, pimiento, pepino, lechuga, espárragos y fresas.En el evento participa una delegación de 30 empresas de Honduras, una buena oportunidad para hacer negocios con los productores locales.En la plataforma abierta de E-Bay cuentan con un mercado de 175 millones de compradores a nivel mundial y entre los productos que más se consumen son los relacionados a la moda como (ropa, calzado y accesorios).De ese tamaño es el potencial para las Pymes de Guanajuato que están interesadas en exportar sus productos.Platicando con Xavier Aguirre, de E-Bay, comparte que el secreto para registrar buenas ventas en la plataforma es primero disposición de atreverse a vender en un nuevo canal y tener entre sus objetivos comercializar fuera de México.Un punto no menos importante es cumplir con las especificaciones para subir los productos, entre ellos el incluir título descriptivo en inglés, tener fotos de buena calidad, una buena descripción del producto y contar con un producto que sea atractivo para el extranjero.De las entrevistas con empresarios guanajuatenses que Aguirre tuvo no encontró problema para que se suban a la plataforma.Una de las sugerencias que siempre les hace es tener paciencia, pues no harán las mejores ventas de su vida en unos días, un año es un tiempo considerable para hacer una evaluación del comportamiento que tuvo su producto.Una tendencia que muestra el crecimiento de empresarios que se suman al e-commerce es que de 2017 a 2018 en E-Bay tuvieron un crecimiento de doble dígito en México, país que representa el 20% de sus ventas en Latinoamérica.Además de moda, productos de la industria y coleccionables son los campeones en ventas.