Conoce #Dating, la función de citas de Facebook

Mark Zuckerberg declaró en F8 la conferencia anual para desarrolladores que Dating será una función integrada de Facebook y no una aplicación independiente. También dijo que busca crear relaciones más duraderas y no ligues efímeros.



En la página oficial de la red social se anunció que “en el futuro las personas podrán crear un perfil de citas separado de su perfil de Facebook y recibir recomendaciones basadas en sus preferencias, intereses y amigos en común”.



Mientras tanto, los que ya comenzaron a sufrir los efectos de esta función de Facebook son los dueños de Tinder. La compañía propietaria de Tinder, Match Group, vio caer sus acciones en 20% luego del anuncio de Zuckerberg.

Si ya estás harto de la superficialidad de Tinder, crees que las citas a ciegas son anticuadas y estás a un paso de morir solo, te tenemos una buena noticia: Facebook lanzará una función de citas, por lo que el amor estará a un like de distancia.El creador de facebook dijo que hay 200 millones de personas en la red social que están identificadas como solteras, si eres una de ellas, pronto podría cambiar esto si creas tu perfil en Dating.La herramienta suferirá personas que no son tus amigos en la re social, pero que utilizan el servicio y coinciden con las preferencias que señalaste en tu perfil.Según la tuitera, Jane Manchun Wong, conocida por sus exclusivas noticias sobre tecnología, la app ya está en fase de prueba entre los mismos empleados de la red social. Las siguientes capturas de pantalla se verán los pasos para crear el perfil de citas.En estas imágenes vemos que puedes escoger específicamente quién verá tu perfil de citas, por lo que no tendrás que preocuparte si tu familia o tu jefe te cachan. También se revela que hay varias opciones de géneros para identificarse, incluidas opciones trans y no binarias (ni femeninas ni masculinas).Todo parece indicar que tendrá el mismo sistema de likes de Tinder, por lo que tendrás que hacer "match" para hablar con otro usuario.Lamentablemente esta función aún no tiene fecha de salida, así que tendrás que aguantar un poco antes de planear la boda.