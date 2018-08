“Al contrario de lo que piensan el marketing no es para vender más, es para que el cliente reciba más y esto genera las ventas”.



En un año, México logró ventas por 13 mil millones de dólares de comercio en línea, esto contrasta con el desconocimiento para acceder al marketing digital.Compartió Juan Lombana, Google Expert en Marketing y fundador de Mercatitlán empresa dedicada a ofrecer cursos en línea con relación a estos temas.A nivel mundial México ocupa el cuarto lugar en el consumo de videos, esta es la importancia del marketing digital en los negocios precisó.En el mundo, México ocupa el lugar once en la generación de búsquedas en Google.Para hacer una campaña adecuada debes ofrecer mensaje y producto para la persona adecuada, en caso contrario el anuncio no está cumpliendo el objetivo detalló el especialista.Actualmente en internet las barreras no existen, no necesitas ser un personaje conocido para tener seguidores precisó el creativo.El comercio digital es para cualquier empresa, desde elotes hasta servicios, todas las industrias aplican.Para ello aconsejó escuchar al consumidor, entender la exigencia del mercado la publicidad de boca en boca ahora es más rápida. Ejemplo de esto fue la bebida de unicornio desarrollada por Starbucks fue una petición de los consumidores.En la actualidad tú no decides el precio, sino el mercado no puedes poner un precio alejado de la industria porque existen millones de opciones.Juan Lombana, comenzó a trabajar en Google cuando tenía 19 años, con lo que se convirtió en el empleado más joven de Latinoamérica. La compañía le otorgó el distintivo Google Expert en Marketing, a nivel mundial solo 22 cuentan con el reconocimiento. “Lo mejor de trabajar en Google es la gente, la colaboración entre los compañeros -es el aprendizaje para ser buena gente-”.