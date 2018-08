América, a poner freno al Monterrey

Miguel Herrera confirmó que Diego Lainez estará en el once inicial para el choque que sostendrá América esta noche ante Monterrey, en la continuación de la jornada 4 del Apertura 2018 del futbol mexicano.

El Piojo informó que el único movimiento que hará respecto al once con el que venció el pasado fin de semana a Pachuca es la incorporación de Mateus Uribe en sustitución de Joe Corona, además de que definirá hasta el último momento si podrá jugar Paul Aguilar, quien sufrió un problema durante el último entrenamiento del equipo.

Herrera comentó que Lainez se ganó la titularidad por la actuación que tuvo ante los hidalguenses, y Renato Ibarra tendrá que trabajar para quitarle el puesto al joven futbolista mexicano: “Lainez lo ha hecho bien, no quiere decir que lo haga mal Renato, pero tuvo cansancio y por eso preferimos que no jugara la semana pasada, ya está listo, pero dejaremos a Lainez porque hizo un buen partido”, indicó.

Para el juego ante Monterrey, el Piojo manifestó que cada partido es un parámetro para saber el nivel futbolístico en el que se encuentra el cuadro de Coapa y contra los Rayados no será la excepción, “vamos a concentrarnos en hacer las cosas bien para poder superar a Monterrey que es un equipo completo y muy bien dirigido. Tenemos al equipo completo, cuento con todos los jugadores y es una buena competencia”.

Descarta a Diego Reyes, Aunque es un jugador que interesa, Miguel Herrera descartó que Diego Reyes tenga posibilidades de integrarse al América para lo que resta del torneo de Apertura 2018, ya que el objetivo del seleccionado mexicano es continuar su carrera deportiva en el balompié europeo.

El Piojo reveló que el defensor tiene varias opciones de equipos que están interesados por sus servicios, por ello, no hay la mínima opción de que pueda integrarse con las Águilas, “entre broma y broma, le dije: ‘ya pásate a registrar’, pero obvio él tiene muy claro su pensamiento que es seguir en Europa.

“Él nada más está decidiendo a dónde va a ir. Tiene ofertas, no es que no las tenga, entonces está viendo cuál es la mejor [opción], y pueden ser muchos factores, no sé si lo económico o en lo deportivo”, señaló.

Mientras se define su futuro, Reyes continúa entrenando en las instalaciones de Coapa para mantenerse en ritmo, tanto físico como futbolístico.