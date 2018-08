'Chelito' Delgado aplaude al Cruz Azul

"Hay que estar fuerte mentalmente, sentirse ganador, sentirse que están en un equipo grande, esa es la mejor forma de sentirse para conseguir resultados.

"Estos jugadores están capacitados para sentir eso y para ponerse todo al hombro y estar fuertes mentalmente en ese sentido", dijo Delgado en entrevista con CANCHA.



"Siento que hay seriedad, el cuerpo técnico también me gusta, porque lo veo al técnico que se enoja, veo un plantel también, como decía, en que 'Chuy' Corona manda mucho allá abajo y veo que se enoja.



"Entonces eso es positivo para el grupo, y más allá del proyecto de Peláez siento que es un proyecto serio", aseguró el delantero argentino.



"Yo no tuve esa posibilidad, esa oportunidad de haber quedado campeón, así que estos muchachos tienen una linda y hermosa oportunidad, así que esperemos que les vaya muy bien".



"El día de mañana me encantaría no ser director técnico, pero poder estar en el club y poder ayudar desde algún lugar, estaría encantado".



"Que termine lo más alto posible el torneo y después de ahí lo que te hablaba antes, todos queremos que salga campeón Cruz Azul, todos", comentó.

el plantel de esta Máquina tiene todo para alcanzar el soñado título.El arranque cementero, con tres triunfos al hilo, algo que no pasaba desde eles buen indicio, pero el asunto es mantener esa dinámica.Asimismo, el argentino ve un proyecto que pinta para dar buenos dividendos al club y, sobre todo, ve mucha actitud.Tratándose del equipo al que más cariño le tiene, "Chelito" confía en que este plantel podrá levantar el título que el como jugador no pudo obtener con los celestes.A sus 36 años, el delantero sigue pateando el balón en el Central Córdoba, de la Primera C en Argentina, y aunque no piensa en retirarse, reconoce que le gustaría volver a Cruz Azul en un futuro.Y finalmente, su deseo para La Máquina, es el mismo que el de todos los aficionados.