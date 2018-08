La cancha de Xolos no es pretexto: Caixinha

Pedro Caixinha, entrenador del Cruz Azul, aseguró que la cancha sintética de los Xolos no será pretexto. Están obligados a ganar.

"No me importa (la cancha), pero sí que se han adaptado a las canchas y a las circunstancias", destacó el portugués. "Es una cancha avalada por FIFA, el balón sólo bota diferente, pero no debería haber problema".

Previo al cierre de su preparación, Caixinha también destacó las cualidades de Tijuana.

"Son partidos diferentes, complicados, tienen a Diego González, lo conozco porque trabajamos en Santos Laguna. Tijuana tiene una gran capacidad como local".

De igual modo, dio mérito a los suyos por mantenerse invictos y sin goles en contra.

"No recibir goles lo tengo en cuenta, es por el gran momento de los jugadores. Bien en términos defensivos, me gusta la intensidad de los jugadores, aunque no importan estos números porque empezamos otro bloque a partir del domingo, debemos seguir trabajando el proceso y con la misma humildad".

Para la visita que La Máquina sostendrá mañana en el estadio Caliente, no contarán - por lesión- con Andrés Rentería, Martín Zúñiga y José Madueña.