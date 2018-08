"Nos vemos el martes en La Fortaleza @NacimosBravos", tuiteó Castrejón.

Nos vemos el martes en La Fortaleza @NacimosBravos pic.twitter.com/KEBWPHfm2F — Adrian Castrejon ️ (@castrejonadrian) August 11, 2018

-¡Qué onda, Tío! ¿No te afectan, emocionalmente, los resultados que llevas en la semana?

- pic.twitter.com/vbZthFTRFS — Bravos de León (@NacimosBravos) August 11, 2018

Luego de que ya no pudieron transmitirLa Poderosa transmitiráquiere quitarse el sabor amargo que les dejó el haberse quedado sin transmitir los juego de León, ahora recurren al beisbol.Aunque desde la semana pasada,La Poderosa ya no puede transmitir los juego de León, luego de que no pudo llegar a un acuerdo con "La Caliente", de Multimedios, empresa que pagó los derechos de transmisión para ser la única en la ciudad en narrarlos.