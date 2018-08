Demi deja clínica de rehabilitación

La cantante Demi Lovato dejó la clínica de rehabilitación a la que ingresó luego de ser hospitalizada el 24 de julio por una sobredosis de opioide. Sin embargo, el abandono del recinto para tratar su adicción al alcohol y las drogas es temporal, señala el sitio de espectáculos TMZ.

La cantante viajó junto a su madre de California a Chicago el jueves para ver a un psiquiatra que se especializa en salud mental, sobriedad y bienestar general. El vuelo fue organizado por médicos que evalúan a Lovato y fue diseñado para que se mantuviera sobria y saludable.

Fuentes aseguraron que la cantante estará fuera por varios días y luego retornará al centro de rehabilitación donde está desde el sábado pasado. TMZ agrega que el mismo personal médico de ese lugar le recomendó ver un especialista en Chicago.

Cancela shows en México. Lovato canceló las presentaciones que tenía programadas en México como parte de su Tour Tell Me You Love Me.

A través de un comunicado, se informó que la intérprete estadounidense no ofrecerá los conciertos del 20 de septiembre en la Arena Ciudad de México y del 22 de septiembre en la Arena Monterrey. Tampoco cumplirá con el resto de su gira por Sudamérica, debido a sus recientes problemas de salud. 

En un mensaje que compartió con sus seguidores en Instagram, Lovato dijo que seguirá luchando contra su adicción.

“Lo que he aprendido es que la enfermedad no es algo que desaparezca o se desvanezca con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y no he hecho”.

Demi agradeció a Dios por mantenerla con vida, a sus fans por su amor, oraciones, pensamientos positivos y apoyo, que le han permitido atravesar esta etapa.

“ Quiero agradecer a mi familia, mi equipo y al staff, quienes han estado a mi lado todo este tiempo. Ahora necesito tiempo para sanar y enfocarme en mi sobriedad y en el camino de recuperación. El amor que me han mostrado nunca será olvidado y espero el día en que pueda decir que estoy del otro lado. Seguiré peleando”.

El proceso de reembolso se podrá efectuar a partir del 20 de agosto.