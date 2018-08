¿Tienes un crédito que ni solicitaste? ¡Cuidado!, te pudieron haber robado la identidad

“Siguen los casos en lo que le llaman por teléfono a las personas para pedirles datos o que roban su información a través de correo”, indicó el funcionario.



“Estuvieron hablando tres personas presentándose como Tania Sarmiento, Blanca Rojas y Karla Torres, haciéndose pasar por empleados de Condusef y con engaño de reembolsos, reclamaciones o para supuestamente proteger sus plásticos, les piden a las personas los 16 dígitos de sus tarjetas o el código de seguridad que viene en el reverso”, dijo.

“Hemos visto que la delincuencia organizada no descansa y busca la manera que a través de engaños, transferencias y clonaciones, engañar a la gente para robar su información”.

Los créditos no reconocidos en el historial ya desbancaron a los cargos no reconocidos en tarjetas de crédito como las principales causas de reclamaciones ante laEsto puede deberse a las prácticas de robo de identidad mediante engaños, señaló el delegado estatal de esta dependencia federal,Detalló que en el primer semestre de 2018 a la delegación a su cargoSe trata de personas que al revisar su estatus en el buró de crédito se encuentran con créditos que ellos no solicitaron, “esto se da por dos motivos, que pueden ser homonimias, y la otra por temas de robo de identidad o créditos no solicitados, y ahí hay que tener mucho cuidado a que le damos nuestros datos y protegerlos”.El numero de casos de la primera mitad de 2018 representa un 45% más en relación al mismo periodo pero de 2017, y por eso ya es la causa de más reclamaciones ante Condusef.Anteriormente la principal causa de reclamaciones eran los consumos no reconocidos en tarjetas de crédito, que a pesar de haber sido despalazada, tuvo un incremento de 21% en casos, pues en este 2018 se registran mil 107 asuntos por esta causal.El delegado recalcó que los temas relacionados al buró de crédito continúan como los que llevan a mas usuarios a la dependencia para requerir atenciones.Una de las más requeridas son las modificaciones sin realizar en el historial crediticio, en este aspecto aprovechó para recordar que “no se dejen engañar por paginas de Internet que dicen que te eliminan de buró, eso es falso”También el delegado advirtió que desde el pasado 8 de agosto se detectaron llamadas desde los números telefónicos 55 54 92 11 23 y el 55 46 51 73 38 que fueron clonados a laPor ello rememoró que, “ninguna dependencia, ni institución financiera pide datos financieros por correo o correo electrónico, en ese caso hay que colgar”.