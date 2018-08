Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Alrededor de las 13:00 horas, la mujer se quedó vigilando a David desde la puerta de su casa; al doblar la esquina lo perdió de vista. Ante la tardanza del niño, la mujer fue a buscarlo; sin embargo, el negocio estaba cerrado y no había rastro de David Rafael.De acuerdo con sus familiares, el niño tiene como seña particular una pequeña cicatriz en la ceja y al momento de su desaparición vestía una playera blanca, short gris y andaba descalzo.A través de redes sociales, la familia de David ha pedido la colaboración de los internautas para obtener información que los ayude a localizar al pequeño pues las líneas de investigación de la FGE, hasta el momento, no arrojan indicios del posible paradero del menor.Adicionalmente se activó el número de emergencia 911 y los números para hacer denuncia anónima 089 y 6144293300, extensión 56455 y 58132.El caso de David suma al de Juan Manuel "Tomatito", menor de 11 años de edad que desapareció el pasado 4 de julio al salir de su vivienda localizada en la colonia Melchor Ocampo.En lo que va de este año, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha investigado seis casos de desaparición de menores mientras en 2017 se levantaron cinco denuncias por el mismo delito. Se presume que en cinco de estos casos están relacionados con presunta trata de niños, niñas y adolescentes, en los cuales las víctimas tenían de 15 a 20 años; en cinco los plagiados tendrían de cero a 10 años.