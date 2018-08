¿Queremos una dirigencia de @AccionNacional que siga administrando las derrotas y los privilegios?



Acción Nacional (PAN) debe llamar a la reconciliación y abrir sus puertas a quienes fueron desplazados, afirmó la consejera del blanquiazul Mirelle Montes Agredano, quien aspira a presidir ese instituto político.De igual forma fustigó las dirigencias de los últimos años que hicieron del PAN, dijo, un partido que manipula, excluye y coloca los intereses personales por encima de los principios, valores y compromisos.Durante su participación en el Consejo Nacional que se desarrolla en la sede panista ubicada en la capital del país, Montes Agredano pidió "abrir el partido a quienes se fueron, llamar a quienes fueron desplazados, maltratados, en fin. Hacer de la suma virtud".Sostuvo que si los militantes quieren reconquistar la confianza de los mexicanos, necesitan que el partido se comporte a la altura de sus promesas: "democracia para todos, escaleras de oportunidades para quienes luchan ante un sistema que funciona en contra de los que no tienen nada".Montes Agredano visualizó dos alternativas de cara al próximo gobierno que encabezará el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador: una alternativa, indicó, es aliarse a la transformación propuesta y someterse nuevamente a un gran pacto que diluya la identidad y visión del PAN, "que nos reduce a la administración de las derrotas cómodas que benefician a las cúpulas".El otro camino, dijo, es ser un partido valiente, crítico sobre la realidad y sin temor al futuro. "Basta de ser un partido de frases huecas y prefabricadas, para ser un partido de transformación y bien común", declaró.Mirelle señaló que la reunión del Consejo Político interno debe ser un ejercicio de reflexión, no la excusa para que vuelvan a engañarse con el juego de ser institucionales. "Este juego perverso y peligroso de quienes con el pretexto de ser institucionales callan las voces de quienes difieren con la dirigencia en turno".Montes anunció en días pasados su aspiración de contender por la presidencia del PAN, del que es consejera nacional. Ha sido coordinadora de asuntos legislativos del grupo parlamentario de Acción Nacional en las legislaturas 57 y 59 del Congreso de Jalisco.Este sábado, en su participación en el Consejo Nacional, Damián Zepeda, aceptó que la dirigencia a su cargo contribuyó a que en la reciente campaña electoral, el PAN no tuviera la unidad que hubiesen querido, "digámoslo como es"."Esta dirigencia nacional asume aquí frente a ustedes la alta responsabilidad que tenemos en el tema. Es algo que urge corregir para tener una unidad basada en los propósitos comunes que nos mueven", afirmó Zepeda ante los 300 consejeros nacionales del blanquiazul.Sigue leyendo