El escritor británico Vidiadhar Surajprasad Naipaul, mejor conocido como V. S. Naipaul, falleció a los 85 años, informó su familia este sábado. El también Premio Nobel de Literatura en 2001 nació en Chaguanas, cercana de Puerto España en Trinidad y Tobago, en una familia descendiente de inmigrantes procedentes del norte de la India."Fue un gigante en todo lo que logró y murió rodeado de aquellos a los que amaba, habiendo vivido una vida llena de una creatividad maravillosa y esfuerzo'", declaró su esposa, Lady Naipaul, en un comunicado.En 1961 arrancó su carrera literaria con Una casa para Mr. Biswas, una novela en la que el protagonista es un retrato de su padre y la cual le dio el reconocimiento mundial. Otra de sus grandes obras fue Un recodo en el río (1979). El abuelo de V.S. Naipaul huyó de la India para trabajar en una plantación de azúcar y su padre fue periodista y escritor. Creció en un entorno humilde que no le impidió trasladarse cuando cumplió 18 años al Reino Unido a estudiar en la Universidad de Oxford donde, gracias a una beca, se licenció en Arte en 1953.El abuelo de V.S. Naipaul huyó de la India para trabajar en una plantación de azúcar y su padre fue periodista y escritor. Creció en un entorno humilde que no le impidió trasladarse cuando cumplió 18 años al Reino Unido a estudiar en la Universidad de Oxford donde, gracias a una beca, se licenció en Arte en 1953.Escribió su primera novela estando en Oxford, pero no fue publicada. Dejó la universidad en 1954 y encontró un trabajo en la National Portrait Gallery de Londres. Su primer libro publicado, El sanador místico, en un principio no fue bien recibida por la crítica, pero al año siguiente, en 1956, ganó su primer premio literario: el John Llewellyn Rhys Memorial Prize para autores jóvenes.Ha ganado varios otros galardones literarios, entre ellos el Bookers Prize en 1971 y el T.S. Eliot de Escritura Creativa en 1986, y es doctor honoris causa por las Universidades de Saint Andrew, Columbia, Cambridge, Londres y Oxford.También fue distinguido por la Reina Isabel de Inglaterra en 1989. "Cuando aprendí a escribir me convertí en mi propio maestro, me hice fuerte, y esa fortaleza está conmigo hasta hoy", se describió a sí mismo durante una entrevista en 2010 con la agencia Reuters.Naipul tenía fama de ser directo y contundente en sus declaraciones y en su día no tuvo reparo alguno en afirmar que la literatura contemporánea en castellano no tiene interés y que los escritores latinoamericanos son culpables de "negligencia intelectual". De un escritor español como Pío Baroja dijo que su Zalacaín el aventurero es "una auténtica tontería" y del argentino Jorge Luis Borges afirmó: "Su poesía es de escape. Ensalza el pasado con falsedades. Debería reconocer que su historia es escuálida".Durante una entrevista con EL PAÍS en 2015 él y su esposa describieron su estilo como: verdad, transparencia y honestidad. "La verdad absoluta no existe, que siempre está cambiando, pero hay que hacer el máximo esfuerzo para acercarse lo más posible a la verdad. Y todos los libros sobre India, él se ha pasado la vida volviendo a India, volviendo sobre el tema, volviendo a examinar el país desde diferentes puntos de vista", señaló su esposa Nadira Khannum en su casa del barrio de Chelsea en Londres.Durante la misma entrevista fue también muy contundente con el radicalismo islámico. "No tengo miedo porque en realidad son débiles y sería muy fácil acabar con ellos, destruirlos, si las grandes potencias se pusieran de acuerdo. Toda esa palabrería islamista tiene poca sustancia. Y lo digo porque se basa en muchas cosas que proceden del mundo árabe y que están tratando de incorporar a su propio pensamiento, hasta ahora sin éxito".