Dos días después de que el ex presidente salvadoreño,(2004-2009), se declarara culpable por malversación de fondos, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) decomisaron una propiedad a su nombre con un valor aproximado de 8 millones de dólares.Saca reconoció ante un juez haber adquirido la lujosa propiedad con dinero de Casa Presidencial. En un conferencia de prensa realizada en el dominio de Tony Saca, el fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez, informó que la residencia ubicada al pie del volcán de San Salvador, fue identificada en el operativoque dio inicio el viernes 10 de agosto con el objetivo delos bienes del expresidente y que hasta el momento ha decomisado 35 inmuebles, de los cuales 25 le corresponden a Saca.La propiedad, que ahora forma parte del caso que ha puesto en el foco a Saca y otros exfuncionarios señalados por los delitos de peculado y lavado de más de 300 millones de dólares, fue clasificada por el fiscal como un “símbolo a la corrupción”.La mansión se encontraba prácticamente vacía, pero permanecieron estacionados cinco vehículos lujosos: un Jaguar, dos Mercedes Benz y dos Lexus, informó Douglas.La casa, que cuenta con espacio suficiente para albergar dos cocinas, sala de belleza, bar, gimnasio, chimenea y un cuarto de juegos y música, se suma a la lista de propiedades fraudulentas que Saca obtuvo durante su gobierno.“Es un palacio”, expresó Douglas Meléndez.Hasta el momento se ha declarado que las estructuras que el exmandatario compró o financió con dinero público fueron: La Hacienda Lombardía en 2006; dos terrenos y tres apartamento en 2007; una casa en la residencia Palmira en 2009; la construcción de dos inmuebles en 2011; un lote en cumbres de Cuscatlán, en el cual se construyeron 2 apartamentos, un estacionamiento en Monte Castelo, Lote en Rosario La Paz y otras haciendas de 450 manzanas en 2012; y un apartamento de Santa Tecla en 2014.Por otra parte, la FGR informó que los bienes y la repartición de millones de dólares entre funcionarios, el partido ARENA en el que militaba y cuatro agencias de publicidad que sirvieron para triangular dinero hacia sus empresas de comunicación, condenarán a Saca por 10 años. En su confesión del jueves 9 de agosto, el exmandatario no precisó cuánto le transfirió al partido, pese a que la Fiscalía ha dicho que son 7.6 millones de dólares.El fiscal general dijo que los inmuebles que serán incautados no son todos los que serán intervenidos, “pueden llegar a 45 y 50 inmuebles”.También se encuentra en el listado una vivienda a nombre de Julio Rank, ex secretario de Casa Presidencial quien, al igual que Saca, aceptó confesar sus delitos para lograr una pena menor. El inmueble se encuentra en el lote número 8 del block “D” de la residencial Alejandría, en la colonia Lomas de San Francisco del municipio de San Salvador.Con información de Aristegui Noticias.