En un evento con decenas de miles de jóvenes en el Circus Maximus de Roma, el pontífice le aconsejó a los jóvenes hacer caso omiso de los adultos que les dicen que no deben ejercer tal o cual profesión porque no es rentable.Una estudiante universitaria relató que un profesor le dijo que no debía seguir sus estudios de arte y que mejor sería que se dedicara a los negocios.El papa contestó que hay que olvidarse de “los sueños de conveniencia” y hay que “correr los riesgos que conlleva pasear por la vía de tus sueños”. Añadió que “el miedo es la causa del pesimismo”.