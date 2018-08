Pesadilla que vivió mujer inmigrante al cruzar la frontera

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

cuenta a EL UNIVERSAL Rosa, una inmigrante indocumentada originaria de Honduras que prefiere mantener su verdadero nombre en el anonimato.describe esta mujer que cruzó cuando tenía 16 años (hoy tiene 26).describe., prosigue.El caso de Rosa es uno más de los no registrados en las estadísticas de abusos contra menores en centros de detención para migrantes. Algunos especialistas han señalado que los casos no denunciados podrían sumar más que las estadísticas existentes.Según la Organización de Iniciativas Comunitarias para los Migrantes en Confinamiento (CIVIC, por sus siglas en inglés), la Oficina del Visitador General de EU recibió, entre enero de 2010 y junio de 2016, más de 36 mil quejas contra oficiales federales por daños físicos y acosos sexuales, de los cuales 44% corresponderían al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que representa más de 15 mil quejas.Por su parte, la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) recibió más de 10 mil. Desafortunadamente, dicen agrupaciones proinmigrantes, la gran mayoría no son atendidas debidamente; en la actualidad señalan que sólo a casi 300 se les ha dado seguimiento y eso gracias a una petición de CIVIC, con base en la ley de transparencia., comenta.De acuerdo con un estudio reciente del diario "The Washington Post", en los últimos cuatro años se han registrado más de mil 300 casos de abusos sexuales a migrantes mujeres en centros de detención por parte de agentes del ICE; la mayoría no están siendo investigados.Algunos de los casos más recientes, que pudieron o tuvieron que ser atendidos, se refieren a una denuncia a la policía que hizo la administración del centro de detención para menores migrantes en Phoenix, Arizona, resultado de la denuncia de una interna de 16 años, quien señaló a un custodio como responsable de haber besado y manoseado en sus partes íntimas a su compañera de cuarto de 14 años el pasado 27 de junio. La policía de Phoenix detuvo a Fernando Magaz Negrete, de 32 años y custodio de dicho centro, quien ahora enfrenta cargos muy delicados.Otra demanda alude al caso de una migrante quien una noche se dirigió al baño; tras ella ingresó un custodio que la atemorizó y amenazó, la obligó a quitarse la ropa, al tiempo que él mismo se quitaba la suya y la violó.Laura Monterroza, salvadoreña y quien estuvo recluida en un centro de detención en Texas, trató de suicidarse después de que fue torturada sicológica y emocionalmente por agentes del ICE, porque había denunciado por abuso sexual a un compañero custodio.Son varios los reportes de abusos sexuales a migrantes en los centros de detención de todo EU, que han sido presentados por instituciones de mucho prestigio como CIVIC, la revista "The Intercept", el "Post", la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y varias más. En estos reportes también se muestran declaraciones de cientos de migrantes detenidos, mujeres y hombres, que denuncian que simplemente las revisiones rutinarias se convierten en auténticos manoseos y tocamientos indebidos y que muchas veces agentes les susurran al oído propuestas indecorosas.