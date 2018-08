“Realmente se veía como una persona muy normal y agradable”, señaló. “Es alto y tenía una condición física bastante buena porque iba a todas partes en bicicleta”.

“Parecía preocupado. Dijo que tenía una computadora cara y una bicicleta cara”, señaló.

“Ellos ni siquiera tenían que entrar al apartamento; sólo estuvieron reparando el marco de su puerta todo el tiempo”, remarcó.

Matthew Vincent Raymond, de 48 años, fue arrestado y acusado de cuatro cargos de homicidio en primer grado, indicó la policía en la ciudad oriental de Fredericton, New Brunswick.Será presentado ante la corte el 27 de agosto.No se ha dado a conocer un móvil, y la policía dijo que trabaja para determinar si hay un vínculo entre el atacante y la pareja.Costello y Burns respondieron a llamadas de que se habían efectuado disparos en un complejo de apartamentos y vieron a dos civiles muertos antes de que ellos dos fueran asesinados también.Fitch indicó que fue baleado por la policía y se encuentra grave, aunque estable.Judith Aguilar, gerente de oficina de Sunfield Apartment Rentals, dijo que Raymond vivió en el complejo unos cuatro meses, y era un ciclista entusiasta que solía acudir a pagar su renta en efectivo con un casco de ciclismo puesto.Indicó que, en un momento dado, los trabajadores de mantenimiento necesitaban hacer algunas labores en su apartamento y él no quería que estuvieran allí mientras no se encontrara presente.La balacera se dio mientras Canadá hace frente a una serie de incidentes violentos, incluido el del mes pasado en Toronto donde un sujeto abrió fuego con una pistola en una concurrida zona de la ciudad y mató a dos personas e hirió a 13 antes de que se suicidara o fuera abatido por la policía.La policía aún busca pistas como parte de una investigación para capturar a un homicida serial acusado de matar a ocho hombres en la ciudad en los últimos años.