Roban avión de aeropuerto de Seattle; reportan que se estrelló

Un avión de Alaska Airlines que fue robado por un empleado de la compañía se estrelló en el estado de Washington, dijeron el viernes funcionarios del aeropuerto de Seattle.

Los funcionarios dijeron en Twitter que un empleado de la compañía “condujo un despegue no autorizado sin pasajeros”.

Testigos reportaron haber visto el avión siendo perseguido por aviones militares cerca del aeropuerto.

La oficina del sheriff del condado Pierce dijo en Twitter que la información preliminar indica que un mecánico se robó el avión. Agregó que el estrello pudo haber sido causado por el mecánico “haciendo acrobacias aéreas o simplemente falta de habilidad como piloto”.

Una vocera de la Guardia Costera dijo que la agencia estaba respondiendo a un reporte de una columna de humo y posible accidente aéreo y que una embarcación fue enviada a la escena.

Previamente, Alaska Airlines dijo que hubo un “despegue no autorizado” de un avión. La aerolínea dijo a The Associated Press que el avión es un Q400 de Horizon Air y se piensa que no hay pasajeros a bordo.

Horizon Air es parte del Alaska Air Group y cubre rutas cortas en el oeste de Estados Unidos. El Q400 es un avión turbohélice de 76 asientos.