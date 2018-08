"Estaba rezando cuando sucedió el terremoto”, dijo su tío, Tarna, que se identifica solo con un hombre. "Estaba intentando salir, pero fue golpeada por una pared y se cayó. Los niños salieron corriendo del edificio presas del pánico y fue pisada por sus amigos”.

La fuerte réplica, que alcanzó una magnitud de 5,9 según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, provocó pánico, daños en edificios, deslaves y heridos. El epicentro del temblor se registró en el noroeste de la isla, dijo la agencia geológica indonesia apuntando que no tuvo potencial para causar un tsunami.Un reportero de The Associated Press en la capital de la provincia, Mataram, vio a heridos por el último temblor y como un hospital trasladó a sus pacientes al exterior.La última sacudida generó más "trauma", señaló el vocero de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho.El ministro de Seguridad de Indonesia, Wiranto, dijo a reporteros que el terremoto del domingo causó 319 muertos. El anuncio se produjo luego de una reunión entre varias agencias para unificar el recuento de las víctimas mortales.Este organismo apuntó que no ha verificado todos estos datos, pero espera que el conteo aumente.Los afligidos familiares sepultaban el jueves a sus seres queridos mientras los médicos atendían a gente con extremidades rotas que no habían sido tratadas desde el movimiento telúrico del fin de semana.En la aldea de Kopang Daya, en uno de los distritos más afectados, Tanjung, en Lombok norte, una familia enterró a su hija de 13 años, que fue alcanzada por una pared que colapsó y pisoteada en la estampida provocada por el terremoto en su internado islámico.Residentes y parientes rezaban en el exterior de una carpa donde yacía tendido el cuerpo de la joven, cubierto con una tela blanca.Miles de viviendas fueron dañadas o destruidas por el sismo del domingo y más de 150.000 personas quedaron sin hogar. Los terremotos anteriores provocaron grietas en paredes y tejados, que hicieron que las debilitadas estructuras fuesen susceptibles de colapsar.Como la vecina isla de Bali, Lombok es conocido por sus playas paradisiacas y montañas. Los hoteles y edificios que se construyen en ambos lugares no pueden superar la altura de los cocoteros.También podría interesarte: Registran sismo en Falla de San Andrés