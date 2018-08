UNA PLEGARIA

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

- Solo falta rezarle a San Judas y poner de cabeza a San Antonio, para que Donald Trump libere la visa de Juan Manuel Fernández.A Juan Manuel le debemos que mes a mes, desde hace 6 años, lleguen empresas extranjeras a Guanajuato. Es un campeón en atracción de inversiones.Su visa estadounidense caducó hace unos meses y no logra que se la renueven. El gober Miguel Márquez ha recurrido a embajadores, secretarios de Estado, amigos y conocidos, pero ninguno logra destrabarla.Juan Manuel tiene –tenía- su oficina en Chicago en donde detecta a las empresas o grupos interesados en invertir. Ahí comienza su tarea y concluye cuando consigue que se instalen en Guanajuato.El director del INEGI, Julio Alfonso Santaella sí supo que Miguel Márquez puso en duda su trabajo. Pero decidió no contestarle.* ANTECEDENTE.- Resulta que el INEGI reveló que las autoridades de Guanajuato ocultaron el año pasado casi 900 crímenes. Y Márquez… se enojó.Lo malo es que el Gobernador respondió con descalificaciones y de remate, se niega a aclarar, lista en mano, nombre por nombre, día por día, ciudad por ciudad, hora por hora, cada homicidio.Los datos del INEGI son precisos. Si usted quiere saber cuántas personas fueron asesinadas a las 4 de la tarde o a las 2 de la mañana, de un balazo o de una puñalada; en un bar o en una esquina, basta con unos minutos en la computadora.En cambio, pasan días, semanas, meses y las autoridades de Guanajuato, no aclaran quién tiene la razón sobre los crímenes en la entidad.Pues resulta que el alcalde Héctor López Santillana está pensando en mantener las cosas como están.La esperanza de los leoneses de tener una administración más eficiente, moderna, empieza a diluirse. La mayoría de los funcionarios que empezaron con Héctor hace tres años, continuarán otros tres.Ricardo de la Parra Barnard ayer estaba muy contento porque fue ratificado como titular de Gestión Ambiental.Solamente hay dos funcionarios que cualquier día se despiden de la administración: el tesorero Gilberto Enríquez y el contralor Esteban Ramírez.Gilberto Enríquez avisó que renuncia al servicio público. Emprende nuevos proyectos en la iniciativa privada. Del contralor Esteban sólo se sabe que muy pronto presenta su renuncia.Poco se sabe del primer círculo de funcionarios del próximo gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.Aunque ya tiene tesorero, Héctor Salgado Banda y secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres.En la Secretaría de Fomento Económico hay varios nombres pero el más aplaudido es el celayense Mauricio Usabiaga, quien todavía no da el “sí” definitivo.Ahora que Guanajuato abre las puertas a Mauricio Hernández Núñez, Pro Cónsul del presidente Andrés Manuel López Obrador, a continuación unos datos de su paso por las aulas de León.Estudió secundaria en la Oficial 6 de Echeveste. Vivía a unas cuadras de ahí, en Granjas de Echeveste. Luego pasó a la Prepa Nocturna de la Universidad de Guanajuato y cursó la especialidad en Ciencias Sociales y Humanidades con calificaciones de 9.5 y 10.Su generación bachiller es 92-95; el director era Manuel González del Castillo Castelazo (q.e.p.d.).Si Mauricio quisiera recordar sus años de Prepa, en el mismo edificio podría encontrar a sus maestros Álvaro Eliseo Pinedo Amador, J. Jesús Cervantes Segoviano y a Martín Hernández Escobedo, entre otros.