La reforma al 102

La Coparmex y numerosos organismos civiles del País iniciaron el movimiento ciudadano “#Reforma102” y “Fiscalía que sirva”, donde se busca que en México la PGR (Procuraduría General de la República) se convierta en una Fiscalía independiente. Se ha señalado que los Procuradores al ser nombrados ahora Fiscales, de seguir siendo nombrados por el Ejecutivo, por su “carnal”, no tendrán la independencia en la persecución de los delitos. Por eso, “Fiscal Carnal” es una expresión reciente que en México denuncia el que un amigo, un cercano, al ser nombrado Fiscal o Procurador oculte la corrupción del jefe. Gracias a la presión social en todo el País, los legisladores federales recientemente echaron atrás la ley que permitía que el actual Procurador General de la República fuese nombrado en automático, Fiscal Anticorrupción.Lo ideal es que en México el Procurador General y el Fiscal Anticorrupción sean emanados de la sociedad y con independencia del poder y trabajen no solo en combatirla, sino en prevenirla, en ser promotores sociales con su ejemplo de vida, de cómo cuidar los bienes públicos que son de todos. Nuestros diputados al igual que todos los del País tienen una parálisis paradigmática: las Fiscalías en general y las especiales, “tendrán por titular a especialistas en el área emanados del propio sistema judicial”. Miopes, ellos no lo pueden ver pues están dentro y viven del sistema.Solo poniéndose en los límites del sistema y escuchando voces fuera del poder se podrán dar cuenta.El problema es que Andrés Manuel López Obrador ha expresado que no promoverá la modificación al Artículo 102 de la Constitución para asegurar la independencia del Procurador General. Ha permanecido inamovible desde el 6 de julio pasado, nuestro Presidente Electo pues rechaza promover esta reforma al artículo 102 constitucional con el cual se busca garantizar una Fiscalía General autónoma e insiste en que el titular de esa dependencia deberá ser votado por el Senado a partir de una terna propuesta por él. El nuevo Procurador en la práctica, será designado por Morena, el partido que controla ambas cámaras. ¿Se imagina Usted a un Fiscal que denuncie a su jefe? ¿Cómo enfrentar al Procurador que es a quien debe el puesto? ¿Cómo enfrentar al Presidente que es quien lo designó? ¿Cómo enfrentar al sistema burocrático que lo engendró?Es probable que AMLO nombre –como ya hecho otros nombramientos-, a gente proba y honesta, pero eso no es suficiente. El combate a la corrupción en México requiere fiscales independientes, no carnales. Requiere separación, distancias, independencia. Solo con cambio de paradigmas como en el resto del mundo, donde los “zares” anticorrupción tienen independencia es como se logra combatir a los corruptos. Así como lo hacemos en México, imposible. Llegarán los tiempos en que legisladores inteligentes, sin intereses de proteger a los funcionarios del gobierno, emitan convocatorias en donde ya no se designe solo a personal a modo, a incondicionales, a personas emanadas de la misma burocracia del gobierno.El Fiscal deberá llegar por propuestas de colegios de abogados, organismos de Derechos Humanos, grupos de la sociedad civil, cámaras empresariales y expertos en proyectos sociales promoviendo la cultura del bien común. Sabemos que la corrupción tiene causas multifactoriales, donde la inercia cultural y la falta de cumplimiento de la ley, nos han hecho creer que los mexicanos somos corruptos. Falso. Somos un pueblo noble, pero que ante la falta de castigos a los pillos nos han llevado a esa falta de credibilidad en las instituciones y en que se castigará al culpable.La iniciativa ciudadana #Reforma102, busca que en México la PGR se convierta en una Fiscalía independiente, autónoma y eficaz, y con esto se apoye a nuestro Presidente Electo con la elección del siguiente Fiscal y así se desarrolle el andamiaje necesario durante los siguientes 3 años y que el siguiente Fiscal pueda ser propuesto por un órgano independiente que asegure la transparencia de la elección, así como también cambiar la duración de su periodo de 9 a 6 años y la creación de 4 sub Fiscalías interdependientes en los temas de corrupción, derechos humanos, asuntos internos y electorales.Este tema en particular es de gran importancia para el País, ya que se busca institucionalizar La iniciativa de Coparmex en Guanajuato es promovida por Jorge Ramírez su Presidente. Ojalá provoque entusiasmo la importancia de los procesos de selección de puestos clave en todos los ámbitos de México, principalmente en la participación ciudadana, la seguridad, el estado de derecho y la democracia. La campaña incluye numerosas charlas por el mayor número de universidades, para lograr con la recolección de datos de los estudiantes que voluntariamente quieran apoyar a la meta de juntar más de 117 mil firmas para que la iniciativa pueda llegar al nuevo Congreso de la Unión con un mayor peso. El tiempo límite para la recolección es el día 31 de agosto.