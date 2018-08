Tocan a casa y son amagados con una pistola; sustraen caja fuerte y camioneta

“Ya cualquier cosa extraña que veamos hay que llamar al 911, o gritar, ayudarnos entre nosotros. Ya ves al vecino que lo asaltaron el otro día por aquí, esto es culpa del gobierno que los deja en libertad a esos delincuentes”, expresó una mujer a otro vecino.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Este hecho sucedió a las 3:02 de la tarde de ayer en el domicilio ubicado sobre la calle Olmecas casi con el bulevar Francisco Villa de la colonia Las Bugambilias. Los ladrones huyeron en una camioneta que es propiedad del afectado.Con armas de fuego sometieron al hombre, lo llevaron hacia adentro de la casa y así lo mantuvieron mientras ubicaron la caja fuerte.Tomaron la caja y la subieron a una camioneta Dodge Ram blanca que era del dueño de la casa. Los hombres huyeron en ese vehículo y dijeron a la víctima que no saliera hasta que ellos huyeran.Los policías que llegaron al lugar de los hechos, detectaron varias cámaras de vigilancia que tenían algunos domicilios para revisar los videos e identificar a los responsables.Un grupo de oficiales hicieron operativo de búsqueda para localizar la camioneta en la que huyeron los ladrones, pero no se informaron resultados positivos.Sin embargo, hasta ayer la fiscalía no confirmó que hayan iniciado carpeta de investigación.