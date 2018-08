"El 22 de octubre o el 24 de octubre va a temblar, señores. Fuerte otra vez, pero no va a pasar nada, casi 6.3 o 6.5. Yo me veo caminando en la Roma, que ahí tienen su casa, yo creo que va a ser como a las 12:33. Hay que estar prevenidos, acuérdense que vivimos en una ciudad que constantemente va a seguir temblando. Ya el temblor del año pasado, del 2017, ya marcó un episodio completamente, va a seguir temblando, pero no va a pasar nada, simplemente se están moviendo todas estas energías y que da la casualidad que viene siendo antes de que entre el nuevo presidente, para completamente limpiar y estar fuertes. Esto no lo quería comentar, porque son predicciones muy fuertes", concluyó.