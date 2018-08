Daniela Campuzano termina en sitio 17 de la Copa del Mundo de ciclismo

La ciclista Daniela Campuzano concluyó en el lugar 17 en la penúltima fecha de Copas del Mundo de XCO en Mont-Sainte-Anne, Canadá.

La ciclista hidalguense sumó 72 unidades en el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en la máxima categoría élite femenil.

Fueron seis vueltas al circuito. La suiza Jolanda Neff cruzó la meta en el primer lugar con tiempo de 1:29.27 y sumó 250 unidades UCI, en segundo, la danesa Annika Langvad, con 1:31.19, y en tercero la canadiense Emily Batty, con 1:31.33, con 200 y 160 puntos, respectivamente.

En su página de Facebook, Daniela compartió su sentir por el resultado: “Estoy contenta porque sé que mi preparación este último mes no ha sido la ideal (por una caída en la que se lastimó las costillas) y sé que aún puedo hacerlo mejor. Mi arranque no fue nada bueno, pero me mantuve positiva y fui remontando posiciones”.

Su mensaje continúa: “Creo que todos sabemos lo importante que es seguir compitiendo a este nivel y no perder lugares en el ranking para poder arrancar en una mejor posición, por lo que espero poder contar con el apoyo de CONADE para la siguiente Copa del Mundo y el Mundial”, puntualizó.

Campuzano tiene en puerta el Campeonato Mundial de la especialidad en Lenzerheide, Suecia, y la última fecha de Copas del Mundo en La Bresse.