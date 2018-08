Cruz Azul, a mantener la racha perfecta

Se meterán sin miedo a la perrera. La instrucción de Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, es clara, sin importar que disputen la cuarta fecha del torneo en pasto sintético: ganar y sin pretextos. Después de las críticas del español Edgar Méndez, por la calidad de las canchas que los cementeros han visitado, el timonel se expresó despreocupado por el juego en el estadio caliente.



“No me importa [la cancha], pero sí que se han adaptado a las canchas y a las circunstancias. “Es una cancha avalada por FIFA, el balón sólo bota diferente, pero no debería haber problema. Vamos a tener unos 20 o 25 minutos en el calentamiento para conocer el campo”, dijo en el cierre de su preparación en La Noria.



El portugués también destacó las cualidades de su rival, un Tijuana que perdió por última vez como local, en la Liga, el pasado 9 de febrero contra Querétaro (0-2). “Son partidos diferentes, complicados, tienen a Diego González [mediocampista], lo conozco porque trabajamos en Santos Laguna.



Tijuana tiene una gran capacidad como local”. De igual modo, dio mérito a los suyos por mantenerse invictos y sin goles en contra. “No recibir goles lo tengo en cuenta, es por el gran momento de los jugadores. Bien en términos defensivos, me gusta la intensidad de los jugadores, aunque no importan estos números porque empezamos otro bloque a partir del domingo, debemos seguir trabajando el proceso y con la misma humildad”, atizó.



Tenemos una gran inteligencia emocional”. Las bajas por las que sufrirá La Máquina son las de Andrés Rentería y José Madueña; sin embargo, harán el viaje. Martín Zúñiga sigue entre algodones. Perdona errores. Después de las fallas del portero Guillermo Allison, a media semana en el empate con el Atlas (2-2), Pedro Caixinha no dudó en defender a su jugador. “Vamos a ganar la Copa y el portero va a ser Allison.



Ya está la respuesta: vamos a ganar la Copa y Allison será el que la va a levantar”, apostó el estratega, sin minimizar al tercer guardameta, Jair Peláez, de 24 años de edad: “Tenemos tres buenos porteros, además, Jair sabe que en cualquier momento se le puede dar la oportunidad y tiene que estar preparado”.



Después de su choque contra los dirigidos de Diego Cocca, Cruz Azul seguirá su entrenamiento en Tijuana, el lunes. Ese mismo día regresará a la Ciudad de México para seguir su preparación, pero en el certamen copero, donde le harán frente al Zacatepec.