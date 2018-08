Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aunque desde la década de los noventa la ceremonia de entrega de los Teen Choice Awards ha figurado en la industria del espectáculo, la interacción en estos tiempos de redes sociales hace esperar una mayor respuesta por los internautas.Y es que de acuerdo con el portal de El Comercio, los 'fandoms' generan millones de menciones de sus artistas favoritos para impulsar los votos y convertirlos en los ganadores.Por ello, no te puedes perder la transmisión de la ceremonia, que se realizará en The Forum, de Los Ángeles, California, este domingo 12 de agosto, pues los premios que se dividen este año en 77 categorías tienen como cinematográficas favoritas a: "Avengers: Infinity War", "Star Wars: The Last Jedi" y "Black Panther".Aquí la lista de los nominadosMÚSICAELECCIÓN CANCIÓN POP (#ChoicePopSong)Delicate – Taylor SwiftDon't Go Breaking My Heart – The Backstreet BoysIn My Blood – Shawn MendesNo Excuses – Meghan TrainorNo Tears Left to Cry – Ariana GrandeThis Is Me – Keala Settle & "The Greatest Showman" EnsembleELECCIÓN CANCIÓN COUNTRY (#ChoiceCountrySong)Cry Pretty – Carrie UnderwoodHeaven – Kane BrownLife Changes – Thomas RhettMeant to Be – Bebe Rexha (feat. Florida Georgia Line)Mercy – Brett YoungMost People Are Good – Luke BryanELECCIÓN CANCIÓN ELECTRÓNICA/DANCE (#ChoiceElectronicDanceSong)All Night – Steve Aoki & Lauren JaureguiFriends – Marshmello & Anne–MarieOne Kiss – Calvin Harris & Dua LipaPerfect – Topic & Ally BrookeSolo – Clean Bandit (feat. Demi Lovato)The Middle – Zedd, Maren Morris & GreyELECCIÓN CANCIÓN LATINA (#ChoiceLatinSong)Boom Boom – RedOne, Daddy Yankee, French Montana&Dinah JaneDinero – Jennifer Lopez (feat. DJ Khaled, Cardi B)Échame La Culpa – Luis Fonsi, Demi LovatoFamiliar – Liam Payne & J BalvinHey DJ – CNCO, YandelMi Gente – J Balvin, Willy WilliamELECCIÓN CANCIÓN R&B/HIP-HOP (#ChoiceRBHipHopSong)All The Stars – Kendrick Lamar & SZAFinesse (Remix) – Bruno Mars (feat. Cardi B)God's Plan – DrakeLet You Down – NFLove Lies – Khalid & NormaniThis Is America – Childish GambinoELECCIÓN CANCIÓN ROCK/ALTERNATIVO (#ChoiceRockSong)Alone – Halsey (feat. Big Sean & Stefflon Don)Hard Times – ParamoreHigh Hopes – Panic! At the DiscoNo Roots – Alice MertonSit Next to Me – Foster the PeopleWhatever It Takes – Imagine DragonsELECCIÓN NUEVO ARTISTA (#ChoiceBreakoutArtist)BazziKhalidLauvLogicMarshmelloSZAELECCIÓN PRÓXIMA TENDENCIA (#ChoiceNextBigThing)BlackpinkJackson WangJacob SartoriusMattyBRapsNCTStrayELECCIÓN ARTISTA INTERNACIONAL (#ChoiceInternationalArtist)BlackpinkBTSCNCOEXOGOT7Super JuniorELECCIÓN ARTISTA MASCULINO (#ChoiceMaleArtist)Bruno MarsDrakeEd SheeranLouis TomlinsonNiall HoranShawn MendesELECCIÓN ARTISTA FEMENINA (#ChoiceFemaleArtist)Ariana GrandeCamila CabelloCardi BDemi LovatoDua LipaTaylor SwiftELECCIÓN GRUPO (#ChoiceMusicGroup)5 Seconds of SummerFifth HarmonyFlorida Georgia LineMaroon 5MigosWhy Don't WeELECCIÓN ARTISTA COUNTRY (#ChoiceCountryArtist)Blake SheltonCarrie UnderwoodKane BrownKelsea BalleriniMaren MorrisThomas RhettELECCIÓN ARTISTA ELECTRÓNICA/DANCE (#ChoiceElectronicDanceArtist)Calvin HarrisMarshmelloMartin GarrixSteve AokiThe ChainsmokersZeddELECCIÓN ARTISTA LATINO (#ChoiceLatinArtist)Becky GCNCODaddy YankeeJ BalvinLuis FonsiMalumaELECCIÓN ARTISTA R&B/HIP-HOP (#ChoiceRBHipHopArtist)Cardi BChildish GambinoDrakeKhalidNicki MinajPost MaloneELECCIÓN ARTISTA ROCK (#ChoiceRockArtist)Imagine DragonsPanic! At the DiscoParamorePortugal. The Mantwenty one pilotsX AmbassadorsELECCIÓN CANCIÓN ARTISTA FEMENINA (#ChoiceSongFemaleArtist)Ariana Grande – "No Tears Left To Cry"Camila Cabello (feat. Young Thug) – "Havana"Demi Lovato – "Sorry Not Sorry"Dua Lipa – "New Rules"Halsey – "Bad at Love"Taylor Swift – "Look What You Made Me Do"ELECCIÓN CANCIÓN ARTISTA MASCULINO (#ChoiceSongMaleArtist)Charlie Puth – "Attention"Childish Gambino – "This Is America"Drake – "God's Plan"Ed Sheeran – "Perfect"Justin Timberlake (feat. Chris Stapleton) – "Say Something"Kendrick Lamar (feat. Zacari) – "Love."ELECCIÓN CANCIÓN GRUPO (#ChoiceSongGroup)5 Seconds of Summer – "Youngblood"Imagine Dragons – "Whatever It Takes"Maroon 5 – "Wait"Panic! At the Disco – "Say Amen (Saturday Night)"Portugal. The Man – "Feel It Still"Why Don't We – "Trust Fund Baby"ELECCIÓN COLABORACIÓN (#ChoiceCollaboration)Bebe Rexha (feat. Florida Georgia Line) – "Meant to Be"Bruno Mars (feat. Cardi B) – "Finesse (Remix)"Taylor Swift (feat. Ed Sheeran & Future) – "End Game"The Weeknd & Kendrick Lamar – "Pray for Me" ("Black Panther" soundtrack)Zac Efron & Zendaya – "Rewrite the Stars" ("The Greatest Showman" soundtrack)Zedd, Maren Morris & Grey – "The Middle"CINE Y TVELECCIÓN PELÍCULA DE ACCIÓN (#ChoiceActionMovie)"Avengers: Infinity War""Justice League""Maze Runner: The Death Cure""Pacific Rim: Uprising""Tomb Raider"ELECCIÓN ACTOR DE CINE DE ACCIÓN (#ChoiceActionMovieActor)Chris Evans – "Avengers: Infinity War"Dylan O'Brien – "Maze Runner: The Death Cure"Henry Cavill – "Justice League"John Boyega – "Pacific Rim: Uprising"Robert Downey Jr. – "Avengers: Infinity War"Tom Holland – "Avengers: Infinity War"ELECCIÓN ACTRIZ DE CINE DE ACCIÓN (#ChoiceActionMovieActress)Alicia Vikander – "Tomb Raider"Amy Adams – "Justice League"Elizabeth Olsen – "Avengers: Infinity War"Gal Gadot – "Justice League"Scarlett Johansson – "Avengers: Infinity War"Zoe Saldana – "Avengers: Infinity War"ELECCIÓN PELÍCULA CIENCIA FICCIÓN (#ChoiceSciFiMovie)"Black Panther""Blade Runner 2049""Rampage""Ready Player One""Thor: Ragnarok"ELECCIÓN ACTOR DE CINE CIENCIA FICCIÓN (#ChoiceSciFiMovieActor)Chadwick Boseman – "Black Panther"Chris Hemsworth – "Thor: Ragnarok"Dwayne Johnson – "Rampage"Mark Ruffalo – "Thor: Ragnarok"Ryan Gosling – "Blade Runner 2049"Tye Sheridan – "Ready Player One"ELECCIÓN ACTRIZ DE CINE CIENCIA FICCIÓN (#ChoiceSciFiMovieActress)Danai Gurira – "Black Panther"Letitia Wright – "Black Panther"Lupita Nyong'o – "Black Panther"Naomie Harris – "Rampage"Olivia Cooke – "Ready Player One"Tessa Thompson – "Thor: Ragnarok"ELECCIÓN PELÍCULA DE FANTASÍA (#ChoiceFantasyMovie)"A Wrinkle in Time""Coco""Peter Rabbit""Star Wars: The Last Jedi"ELECCIÓN ACTOR DE CINE DE FANTASÍA (#ChoiceFantasyMovieActor)Anthony Gonzalez – "Coco"Gael García Bernal – "Coco"James Corden – "Peter Rabbit"John Boyega – "Star Wars: The Last Jedi"Mark Hamill – "Star Wars: The Last Jedi"Oscar Isaac – "Star Wars: The Last Jedi"ELECCIÓN ACTRIZ DE CINE DE FANTASÍA (#ChoiceFantasyMovieActress)Carrie Fisher – "Star Wars: The Last Jedi"Daisy Ridley – "Star Wars: The Last Jedi"Mindy Kaling – "A Wrinkle in Time"Oprah Winfrey – "A Wrinkle in Time"Reese Witherspoon – "A Wrinkle in Time"Storm Reid – "A Wrinkle in Time"ELECCIÓN PELÍCULA DE DRAMA (#ChoiceDramaMovie)"A Quiet Place""Midnight Sun""Murder on the Orient Express""The Greatest Showman""Truth or Dare""Wonder"ELECCIÓN ACTOR DE CINE DE DRAMA (#ChoiceDramaMovieActor)Hugh Jackman – "The Greatest Showman"Jacob Tremblay – "Wonder"Leslie Odom Jr. – "Murder on the Orient Express"Patrick Schwarzenegger – "Midnight Sun"Timothée Chalamet – "Lady Bird"Zac Efron – "The Greatest Showman"ELECCIÓN ACTRIZ DE CINE DE DRAMA (#ChoiceDramaMovieActress)Bella Thorne – "Midnight Sun"Daisy Ridley – "Murder on the Orient Express"Julia Roberts – "Wonder"Lucy Hale – "Truth or Dare"Saoirse Ronan – "Lady Bird"Zendaya – "The Greatest Showman"ELECCIÓN PELÍCULA DE COMEDIA (#ChoiceComedyMovie)"Daddy's Home 2""I Feel Pretty""Jumanji: Welcome to the Jungle""Love, Simon""Overboard""Pitch Perfect 3"ELECCIÓN ACTOR DE CINE DE COMEDIA (#ChoiceComedyMovieActor)Dwayne Johnson – "Jumanji: Welcome to the Jungle"Eugenio Derbez – "Overboard"Jack Black – "Jumanji: Welcome to the Jungle"Kevin Hart – "Jumanji: Welcome to the Jungle"Mark Wahlberg – "Daddy's Home 2"Will Ferrell – "Daddy's Home 2"ELECCIÓN ACTRIZ DE CINE DE COMEDIA (#ChoiceComedyMovieActress)Amy Schumer – "I Feel Pretty"Anna Faris – "Overboard"Anna Kendrick – "Pitch Perfect 3"Hailee Steinfeld – "Pitch Perfect 3"Karen Gillan – "Jumanji: Welcome to the Jungle"Rebel Wilson – "Pitch Perfect 3"ELECCIÓN VILLANO DE PELÍCULA (#ChoiceMovieVillain)Adam Driver – "Star Wars: The Last Jedi"Aiden Gillen – "Maze Runner: The Death Cure"Bill Skarsgård – "It"Cate Blanchett – "Thor: Ragnarok"Josh Brolin – "Avengers: Infinity War"Michael B. Jordan – "Black Panther"ELECCIÓN NUEVA ESTRELLA DESTACADA DE CINE (#ChoiceBreakoutMovieStar)Keala Settle – "The Greatest Showman"Kelly Marie Tran – "Star Wars: The Last Jedi"Letitia Wright – "Black Panther"Nick Robinson – "Love, Simon"Olivia Cooke – "Ready Player One"Sophia Lillis – "It"ELECCIÓN PAREJA DE PELÍCULA (#ChoiceMovieShip)​Bella Thorne & Patrick Schwarzenegger – "Midnight Sun"Chadwick Boseman & Lupita Nyong'o – "Black Panther"Dylan O'Brien & Kaya Scodelario – "Maze Runner: The Death Cure"Nick Robinson & Keiynan Lonsdale – "Love, Simon"Sophia Lillis & Jeremy Ray Taylor – "It"Zac Efron & Zendaya – "The Greatest Showman"ELECCIÓN DRAMA DE TV (#ChoiceDramaTVShow)"Empire""Famous in Love""Riverdale""Star""The Fosters""This is Us"ELECCIÓN ACTOR DE DRAMA DE TV (#ChoiceDramaTVActor)Cole Sprouse – "Riverdale"Freddie Highmore – "The Good Doctor"Jesse Williams – "Grey's Anatomy"Jussie Smollett – "Empire"K.J. Apa – "Riverdale"Sterling K. Brown – "This Is Us"ELECCIÓN ACTRIZ DE DRAMA DE TV (#ChoiceDramaTVActress)Bella Thorne – "Famous in Love"Camila Mendes – "Riverdale"Chrissy Metz – "This Is Us"Lili Reinhart – "Riverdale"Maia Mitchell – "The Fosters"Ryan Destiny – "Star"ELECCIÓN SERIE CIENCIA FICCIÓN/FANTASÍA (#ChoiceSciFiTVShow)"iZombie""Shadowhunters: The Mortal Instruments""Stranger Things""Supernatural""The 100""The Originals"ELECCIÓN ACTOR DE CIENCIA FICCIÓN/FANTASÍA DE TV (#ChoiceSciFiTVActor)Bob Morley – "The 100"Dominic Sherwood – "Shadowhunters: The Mortal Instruments"Finn Wolfhard – "Stranger Things"Gaten Matarazzo – "Stranger Things"Joseph Morgan – "The Originals"Matthew Daddario – "Shadowhunters: The Mortal Instruments"ELECCIÓN ACTRIZ DE CIENCIA FICCIÓN/FANTASÍA DE TV (#ChoiceSciFiTVActress)Eliza Taylor – "The 100"Emeraude Toubia – "Shadowhunters: The Mortal Instruments"Katherine McNamara – "Shadowhunters: The Mortal Instruments"Lana Parrilla – "Once Upon a Time"Millie Bobby Brown – "Stranger Things"Rose McIver – "iZombie"ELECCIÓN SERIE DE ACCIÓN (#ChoiceActionTVShow)"Arrow""Gotham""Lethal Weapon""Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.""Supergirl""The Flash"ELECCIÓN ACTOR DE SERIE DE ACCIÓN (#ChoiceActionTVActor)Chris Wood – "Supergirl"Damon Wayans – "Lethal Weapon"David Mazouz – "Gotham"Grant Gustin – "The Flash"Lucas Till – "MacGyver"Stephen Amell – "Arrow"ELECCIÓN ACTRIZ DE SERIE DE ACCIÓN (#ChoiceActionTVActress)Caity Lotz – "DC's Legends of Tomorrow"Candice Patton – "The Flash"Chloe Bennet – "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D."Danielle Panabaker – "The Flash"Emily Bett Rickards – "Arrow"Melissa Benoist – "Supergirl"ELECCIÓN SERIE DE COMEDIA (#ChoiceComedyTVShow)"Black-ish""Fuller House""Jane the Virgin""Modern Family""The Big Bang Theory""The Good Place"ELECCIÓN ACTOR DE SERIE DE COMEDIA (#ChoiceComedyTVActor)Andy Samberg – "Brooklyn Nine-Nine"Anthony Anderson – "Black-ish"Elias Harger – "Fuller House"Hudson Yang – "Fresh Off the Boat"Jaime Camil – "Jane the Virgin"Rico Rodriguez – "Modern Family"ELECCIÓN ACTRIZ DE SERIE DE COMEDIA (#ChoiceComedyTVActress)America Ferrera – "Superstore"Candace Cameron Bure – "Fuller House"Gina Rodriguez – "Jane the Virgin"Kristen Bell – "The Good Place"Sarah Hyland – "Modern Family"Yara Shahidi – "Black-ish," "Grown-ish"ELECCIÓN SERIE ANIMADA (#ChoiceAnimatedTVShow)"Bob's Burgers""Family Guy""Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir""Rick and Morty""Steven Universe""The Simpsons"ELECCIÓN REALITY DE TV (#ChoiceRealityTVShow)"Keeping Up with the Kardashians""Lip Sync Battle""MasterChef Junior""The Four: Battle for Stardom""The Voice""Total Divas"ELECCIÓN SERIE DEL RECUERDO (#ChoiceThrowbackTVShow)"Dawson's Creek""Friends""Gossip Girl""One Tree Hill""That '70s Show""The Fresh Prince of Bel-Air"ELECCIÓN PERSONALIDAD DE TV (#ChoiceTVPersonality)Chrissy Teigen – "Lip Sync Battle"Derek Hough – "World of Dance"DJ Khaled – "The Four: Battle for Stardom"Hailey Baldwin – "Drop the Mic"Kelly Clarkson – "The Voice"Meghan Trainor – "The Four: Battle for Stardom"ELECCIÓN VILLANO DE TV (#ChoiceTVVillain)Anna Hopkins – "Shadowhunters: The Mortal Instruments"Cameron Monaghan – "Gotham"Gabrielle Anwar – "Once Upon a Time"Mark Consuelos – "Riverdale"Mind Flayer – "Stranger Things"Odette Annable – "Supergirl"ELECCIÓN NUEVO SHOW DESTACADO DE TV (#ChoiceBreakoutTVShow)"9-1-1""Anne with an E""Black Lightning""On My Block""Siren""The Resident"ELECCIÓN NUEVA ESTRELLA DESTACADA DE TV (#ChoiceBreakoutTVStar)Iain Armitage – "Young Sheldon"Luka Sabbat – "Grown–ish"Lyric Ross – "This Is Us"Nafessa Williams – "Black Lightning"Oliver Stark – "9-1-1"Vanessa Morgan – "Riverdale"ELECCIÓN PAREJA DE TV (#ChoiceTVShip)Cole Sprouse & Lili Reinhart – "Riverdale "Grant Gustin & Candice Patton – "The Flash"K.J. Apa & Camila Mendes – "Riverdale"Matthew Daddario & Harry Shum Jr. – "Shadowhunters"Millie Bobby Brown & Finn Wolfhard – "Stranger Things"Stephen Amell & Emily Bett Rickards – "Arrow "ELECCIÓN BESO (#ChoiceLiplock)Chadwick Boseman & Lupita Nyong'o – "Black Panther"Chris Pratt & Zoe Saldana – "Avengers: Infinity War"Cole Sprouse & Lili Reinhart – "Riverdale"Gina Rodriguez & Justin Baldoni – "Jane the Virgin"Millie Bobby Brown & Finn Wolfhard – "Stranger Things"Zac Efron & Zendaya – "The Greatest Showman"ELECCIÓN RABIETA (#ChoiceHissyFit)Adam Driver – "Star Wars: The Last Jedi"Jack Black – "Jumanji: Welcome to the Jungle"Joe Keery – "Stranger Things"Kevin Hart – "Jumanji: Welcome to the Jungle"Madelaine Petsch – "Riverdale"Mark Ruffalo – "Avengers: Infinity War"ELECCIÓN ROBACÁMARAS (#ChoiceSceneStealer)Charlie Heaton – "Stranger Things"Katie McGrath – "Supergirl"Nick Jonas – "Jumanji: Welcome to the Jungle"Taika Waititi – "Thor: Ragnarok"Tom Hiddleston – "Thor: Ragnarok"Vanessa Morgan – "Riverdale"ELEGIDOS DEL VERANOELECCIÓN PELÍCULA DEL VERANO (#ChoiceSummerMovie)"Adrift""Incredibles 2""Jurassic World: Fallen Kingdom""Life of the Party""Ocean's 8""Solo: A Star Wars Story"ELECCIÓN ACTOR DE CINE DEL VERANO (#ChoiceSummerMovieActor)Alden Ehrenreich – "Solo: A Star Wars Story"Chris Pratt – "Jurassic World: Fallen Kingdom"Donald Glover – "Solo: A Star Wars Story"Julian Dennison – "Deadpool 2"Ryan Reynolds – "Deadpool 2"Sam Claflin – "Adrift"ELECCIÓN ACTRIZ DE CINE DEL VERANO (#ChoiceSummerMovieActress)Bryce Dallas Howard – "Jurassic World: Fallen Kingdom"Emilia Clarke – "Solo: A Star Wars Story"Melissa McCarthy – "Life of the Party"Sandra Bullock – "Ocean's 8"Shailene Woodley – "Adrift"Zazie Beetz – "Deadpool 2"ELECCIÓN SHOW DE TV DEL VERANO (#ChoiceSummerTVShow)"Beat Shazam""Cobra Kai""Marvel's Cloak & Dagger""So You Think You Can Dance""The Bold Type""Total Bellas"ELECCIÓN ESTRELLA DE TV DEL VERANO (#ChoiceSummerTVStar)Aisha Dee – "The Bold Type"Aubrey Joseph – "Marvel's Cloak & Dagger"Katie Stevens – "The Bold Type"Meghann Fahy – "The Bold Type"Olivia Holt – "Marvel's Cloak & Dagger"Xolo Maridueña – "Cobra Kai"ELECCIÓN CANCIÓN DEL VERANO (#ChoiceSummerSong)Back To You – Selena GomezFamiliar – Liam Payne & J BalvinGirls Like You – Maroon 5 feat. Cardi BNice For What – DrakeOne Kiss – Calvin Harris & Dua LipaYoungblood – 5 Seconds of SummerELECCIÓN ARTISTA FEMENINA DEL VERANO (#ChoiceSummerFemaleArtist)Ariana GrandeCamila CabelloCardi BHalseyMeghan TrainorSelena GomezELECCIÓN ARTISTA MASCULINO DEL VERANO (#ChoiceSummerMaleArtist)Charlie PuthKane BrownLiam PayneNiall HoranShawn MendesZaynELECCIÓN GRUPO DEL VERANO (#ChoiceSummerGroup)5 Seconds of SummerDan + ShayImagine DragonsMaroon 5Panic! At The DiscoThe ChainsmokersELECCIÓN GIRA DEL VERANO (#ChoiceSummerTour)Charlie Puth – The Voicenotes TourHarry Styles – Live on TourJay–Z and Beyoncé – On the Run II TourKendrick Lamar, Sza and More – The Championship TourNiall Horan – Flicker World TourTaylor Swift – Reputation Stadium TourDIGITALELECCIÓN ESTRELLA FEMENINA DE LA WEB (#ChoiceFemaleWebStar)Bethany MotaEva GutowskiLele PonsLilly SinghLiza KoshyThe Merrell TwinsELECCIÓN ESTRELLA MASCULINA DE LA WEB (#ChoiceMaleWebStar)Cameron DallasCollins KeyJoey GraceffaRyan HigaThe Dolan TwinsTyler OakleyELECCIÓN ESTRELLA DE COMEDIA DE LA WEB (#ChoiceComedyWebStar)Collins KeyLele PonsLilly SinghLiza KoshyMiranda SingsThe Dolan TwinsELECCIÓN ESTRELLA MUSICAL DE LA WEB (#ChoiceMusicWebStar)AnittaChloe x HalleErika CostellJack & JackJohnny OrlandoNoah SchnackyELECCIÓN ESTRELLA DE MODA/BELLEZA DE LA WEB (#ChoiceFashionBeautyWebStar)Dulce CandyJames CharlesKandee JohnsonNikkie de Jager (NikkieTutorials)Shay MitchellZoellaELECCIÓN BROMISTA (#ChoiceTwit)Anna KendrickChrissy TeigenKumail NanjianiMark HamillMindy KalingRyan ReynoldsELECCIÓN INSTAGRAMMER (#ChoiceInstagrammer)Dwayne JohnsonJohn MayerJustin TimberlakeLucy HaleSelena GomezWill SmithELECCIÓN SNAPCHATTER (#ChoiceSnapchatter)Ariana GrandeDemi LovatoEthan DolanGrayson DolanKendall JennerMeghan TrainorELECCIÓN YOUTUBER (#ChoiceYouTuber)DanTDMLele PonsLilly SinghLiza KoshyThe Dolan TwinsThe Merrell TwinsELECCIÓN MUSER (#ChoiceMuser)Baby ArielHolly H (Holly Horne)Loren GrayMackenzie ZieglerSofia SantinoValentina SchulzOTROSELECCIÓN ICONO DEL ESTILO (#ChoiceStyleIcon)Blake LivelyChadwick BosemanHarry StylesMeghan, Duchess of SussexMigosZendayaELECCIÓN ESTRELLA FEMENINA MÁS SEXY (#ChoiceFemaleHottie)Hailey BaldwinKendall JennerLauren JaureguiOlivia HoltSelena GomezYara ShahidiELECCIÓN ESTRELLA MASCULINA MÁS SEXY (#ChoiceMaleHottie)Chadwick BosemanChris HemsworthCole SprouseGrant GustinShawn MendesZac EfronELECCIÓN VIDEOJUEGO (#ChoiceVideogame)Fire Emblem HeroesFortniteOverwatchPlayerUnknown's BattlegroundsSuper Mario OdysseyThe Legend of Zelda: Breath of the WildELECCIÓN FANDOM (#ChoiceFandom)#BLINKS#BTSArmy#CNCOwners#Directioners#Harmonizers#SwiftiesELECCIÓN BAILARÍN (#ChoiceDancer)Cheryl BurkeDerek HoughJenna DewanLes TwinsMaddie ZieglertWitchELECCIÓN MODELO (#ChoiceModel)Adwoa AboahBella HadidGigi HadidJaden SmithKaia GerberRomeo BeckhamELECCIÓN COMEDIANTE (#ChoiceComedian)Ellen DeGeneresJames CordenJimmy FallonKevin HartLilly SinghThe Dolan TwinsELECCIÓN ATLETA MASCULINO (#ChoiceMaleAthlete)Adam RipponJ.J. WattLeBron JamesRed GerardShaun WhiteStephen CurryELECCIÓN ATLETA FEMENINA (#ChoiceFemaleAthlete)Chloe KimLindsey VonnMikaela ShiffrinMirai NagasuSerena WilliamsEquipo Olímpico femenino de hockey de EE.UU.