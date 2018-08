Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La famosa Youtuber Yuya defendió a un niño que fue tomado en video en una Plaza de Puebla tras haber recibido comentarios burlescos por ser fanático de ‘My Little Pony'. Yuya argumentó que no es justo que las personas hagan sentir mal a otros.De acuerdo con el portal de La Verdad, la youtuber argumentó, en sus historias de Instagram, que no quiso observar el video porque no le causa gracia ver cómo las demás personas que reciben críticas y burlas, pero a pesar de esto decidió verlo para conocer de qué se trataba. Yuya comentó en más de 10 'Instagram Stories' su total desacuerdo con las críticas hacia el fan de ‘My Little Pony.