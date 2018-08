“Realmente no sirven para nada (estas certificaciones), puesto que en los hechos las cosas no están bien. La Ciudad y el Estado están sumidos en un clima de violencia y de inseguridad, de tal manera que tanto la gestión de López Santillana como de Miguel Márquez no han sabido resolver este tema, al contrario, se les ha salido de las manos y tanto civiles como ahora Policía son los que caen en este clima de violencia y por supuesto que sí es más que preocupante, alarmante cómo está nuestra ciudad”, manifestó.